Disse landene har fortsatt ikke gratulert Biden

Lørdag i forrige uke ble det klart. Joe Biden kom løpende inn på scenen i hjembyen Wilmington i delstaten Delaware som nyvalgt president i USA.

Det skjedde etter noen intense døgn med stemmeopptelling og stadige trusler om valgjuks og søksmål fra Donald Trump.

Under sin vinnertale natt til søndag norsk tid, lovet Biden at han skulle være en president for alle, ikke bare for de drøyt 74 millioner menneskene som stemte på ham.

Og i etterkant av valgseieren har gratulasjonene til Biden og hans visepresident Kamala Harris strømmet inn.

Blant gratulantene finner vi statsminister Erna Solberg, NATO-sjef Jens Stoltenberg, Canadas statsminister Justin Trudeau, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Englands statsminister Boris Johnson.

Stille fra Putin

Men det er fortsatt flere mektige verdensledere som ikke har gitt lyd fra seg. En av dem er Russlands president Vladimir Putin.

FLERE MØTER: Putin og Trump har møttes flere ganger de siste fire årene. Her fra 2019. Foto: Susan Walsh

Da Donald Trump vant i 2016 kom det gratulasjoner fra Kreml og Putin kun timer etter at valgseieren var et faktum. På mandag sa en talsperson for den russiske regjeringen at de ønsket å vente på et offisielt valgresultat før de kom med en kommentar, skriver CNN.

I løpet av sin fire år lange presidentperiode har Trump brutt med lange amerikanske politiske tradisjoner med sin gjentatte ros av Putin, og Trumps avvisning om at Russland på noen som helst måte blandet seg i den amerikanske valgkampen.

Verken Putin eller Kinas president Xi Jinping har gratulert Joe Biden med seieren, skriver Wall Street Journal.

Forsker Johannes Gullestad Rø ved Institutt for forsvarsstudier tror at presidentene i Kina og Russland kan ha sine grunner til det.

– Kanskje handler det om en kalkulert vurdering av typen: Mens gevinsten av en gratulasjon er kortvarig og belønningen uansett liten, vil tilbakeholdelse av en alminnelig diplomatisk gest potensielt nøre opp under forestillingen om at noe illegitimt har funnet sted i USA, og derigjennom bidra til å undergrave demokratiets ideologiske appell, sier Rø til TV 2.

– Vil jobbe hardt

Ifølge CNN vet Putin at han ikke kan vente seg det samme forholdet fra Biden, som har lovet å behandle utenlandsk innblanding som en kontradiktorisk handling.

ANNERLEDES: Med Biden som president er det ventet at forholdet til Russland vil bli noe annerledes. Foto: Jonathan Ernst

– Biden vil jobbe hardt med sine partnere og allierte med å slå tilbake på hva Russland holder på med, enten det er å prøve drepe russere i utlandet, eller drepe deres egne opposisjonsledere som drapsforsøket på Alexey Navalny i Sibir, aktiviteter i Syria, eller Krim-halvøya, sier Karin von Hippel, generaldirektøren for Royal United Services Institute.

Videre på lista over mektige verdensledere som ikke har gratulert Biden finner vi Kinas president Xi Jinping.

Forholdet mellom Trump og Jinping har vært preget av handelsavtaler, menneskerettigheter og beskyldninger om at Kina har skylden for koronapandemien.

Unngikk spørsmål

Til tross for dette har ikke Kinas president kommet med noen gratulasjoner til Biden. Myndighetene i Kina unngikk mandag spørsmålene om USA, og en talsperson for utenriksministeren sa kun at Kina ville oppføre seg i tråd med internasjonal praksis, skriver CNN.

Heller ikke Nord-Koreas leder Kim Jong-un er i rekken av gratulanter, skriver Washington Post.

Førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier tror det kan være flere grunner til at disse landene ikke gratulerer Biden.

– Nord-Korea har vel sjelden vært hjertelige mot nye presidenter. Samtidig er det nærliggende å relatere dette til Russlands pågående påvirkningsoperasjoner overfor amerikanske valg. Like mye som å støtte enkeltkandidater handler russisk aktivitet om å så mistillit mot hele valgprosessen. Kinas ståsted er trolig heller ikke langt unna dette. Sånn sett kan det drama som utspiller seg i USA nå der valgresultatets integritet og utfall forkludres sies å tjene interessene til USAs fiender og utfordrere, sier Romarheim til TV 2.



Mister alliert

I Brasil lar også gratulasjonene vente på seg. President Jair Bolsonaro er kjent for å dele mye av Trumps politiske syn, og hadde håpet republikaneren ville bli gjenvalgt.

Under en reise til Washington i 2018 hadde kongressmannen Eduardo Bolsonaro, presidentens sønn, på seg en Trump 2020-caps, og i forrige uke stilte han spørsmål ved stemmene til Biden samt integriteten til det amerikanske valget.

MØTTES I FLORIDA: Donald Trump og Jair Bolsonaro møttes på Trumps resort Mar A Lago i mars i år. Foto: Tom Brenner

CNN skriver at med Biden som president så mister Bolsonaro en diplomatisk alliert, og at han vil møte en president med økt fokus på menneskeretteigheter og klimakampen.

– Vil respektere folket

Den mexicanske presidenten Andrés Manuel López Obrador har foreløpig kommet med en forsiktig uttalelse om valget i USA, men har til gode å erkjenne Biden som vinner.

I stedet utalte Lópes Obrador at ønsket å vente til alle rettslige tvister var avgjort, før han kom med ytterligere kommentarer.

– Vi ønsker ikke å være uforsvarlige. Vi ønsker å respektere folks rett til å bestemme selv og deres rettigheter, sa presidenten på statlig TV lørdag, ifølge CNN.