Tiltalt: – Et billig folkeeventyr!

I Bergen tingrett sitter to polske statsborgerne på tiltalebenken for grovt ran av Petter Slengesol og Reidar Osen.

Begge bergenserne har fortalt at de i 2015 ble bortført og utsatt for ekstrem vold i minst to timer av ukjente overfallsmenn.

De to tiltalte har vidt forskjellige forklaringer av hva som faktisk skjedde.

Slengesol-saken

Fornærmede Petter Slengesol har forklart at han skulle sette seg inn i bilen en sen februarkveld i 2015, da han plutselig ble overfalt av tre eller fire maskerte menn.

De hiver Petter inn i bilen, og kjører avgårde mens de utsetter ham for brutal vold og truer med elektrosjokkvåpen, avkapping av genitalier og drapstrusler.

De krever penger, men Slengesol sier han ikke har noe av verdi. Etter to timer våkner han opp i bilen, alene og forslått.

TILTALTE: To menn fra Polen sitter på tiltalebenken - en 32 og en 36 år gammel mann. Politiet mener disse to sto bak ekstrem vold mot både Reidar Osen og Petter Slengesol. Tegner: Lars Slettebø.

Hevder sjåfør-rolle

I sin forklaring hevdet den tiltalte 36-åringen at Slengesol hadde prøvd å svindle rumenske kriminelle for narkotikapenger, og at de derfor ville gi ham en lærepenge.

– Det er fullstendig vanvidd og har selvsagt ikke rot i virkeligheten, sa Petter Slengesol til TV 2 etter hans forklaring.

Tiltalte sa at han trengte penger, og lot seg hyre inn av den med-tiltalte 32-åringen til oppdraget. Selv hevder han at han bare var sjåfør for de som skulle ta Slengesol.

– Det var tre ganske store menn. Det var som Petter sa, de var store som fjell. Mye større enn meg, sa 36-åringen.

TILTALT FOR GROVE RAN: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

– Han var massakrert

Den tiltalte 32-åringen har derimot en annen versjon av historien. Han mener det var han selv som kjørte de tre mennene, og at han gjorde det som en vennetjeneste.

Etter å ha sluppet dem av på avtalt sted, ventet han, før han kjørte og fant bilen til Slengesol på en parkeringsplass.

Han sier han gikk ut av bilen, plystret, og så flere personer hoppe ut av bilen. På innsiden så han en mann ligge blodig og forslått.

– Han var ikke slått. Han var massakrert. Jeg spurte hva i helvete som hadde skjedd her, og sa at guttene måtte ha gått av skaftet, sier 32-åringen.

– Tilfeldig fyr

Han benekter plent å ha vært med på selve angrepet, og sier at han i ettertid har skjønt at Slengesol var feil mann.

– Det var sagt at han skulle ha penger, men det viste seg etterpå at han var en tilfeldig fyr som ble massakrert for ingenting. Det er ingen profitt som gjør at det er vits i å massakrere et menneske på denne måten, sier han.

32-åringen har lite til overs for 36-åringen sin forklaring om at de ble hyret inn av rumenske kriminelle for å ta Petter.

– Denne historien som din klient har lagt fram her, hørtes ut som et billig eventyr, sa tiltalte.

BLODBAD: Dette er politiets bilde fra bilen til Petter Slengesol. Blodflekkene på bilder stammer skal stamme fra mishandlingen. Foto: Politiet Foto: Politiet

– Billig folkeeventyr

Han er like avvisende til 36-åring sin forklaring om at Reidar Osen selv skal ha hyret dem inn for å orkestrere et overfall på bergenseren.

36-åringen hevdet tidligere i rettssaken at Osen ville rette politiets søkelys på rumenske kriminelle, fordi de angivelig nektet å betale ham tilbake 500.000 lånte kroner.

Ifølge tiltalte ble Osen ikke overfalt, men rolig hjulpet inn i bilen og tatt med. Han skal også ha samtykket til å bli påført skadene som skulle gi inntrykk av at han hadde blitt overfalt.

Dette avviste Osen selv på det sterkeste, og har nå anmeldt mannen for falsk forklaring. 32-åringen sier til retten at han aldri hatt sett verken rumenere eller Osen.

– Som jeg sa tidligere, det er et billig folkeeventyr han serverer.

Sterkt preget

Begge de to tiltalte har erkjent straffskyld og delvis straffskyld for Slengesol-ranet, men begge nekter befatning med Osen-saken.

Både Slengesol og Osen har forklart at livene deres har blitt preget i enorm grad etter voldsepisodene.

Begge har sagt at de levde i frykt i tiden etter angrepene i 2015, og at det var belastende å få sakene sine henlagt før politiet fikk DNA-treff på den ene tiltalte i 2019.