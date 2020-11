– Han er topp tre i verden på smalltalk

Langrennsåpningen på Beitostølen er ni dager unna. Siden forrige sesong har det skjedd store endringer på landslaget. Martin Johnsrud Sundby, en av de mestvinnende nordmennene det siste tiåret, fikk ikke plass på laget. 36-åringen satser likevel videre mot VM i Oberstdorf – der han har friplass på 15-kilometeren.

Sundby har vært en naturlig leder på landslaget i mange år. Nå er det en ny sheriff i byen: Vossingen Sjur Røthe.

Verdensmesteren fra 30 km med skibytte i fjor er tillitsvalgt og har fått ansvar for å tale løpernes sak overfor Skiforbundet.

– En person alle kan prate med

Det vil neppe by på problemer, i hvert fall ikke om man skal tro landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Sjur er en naturlig kaptein. Ikke i form av at han prater høyest, men en kombinasjon av enorme menneskelige egenskaper og at han er en person alle kan prate med. Han er topp tre i verden i smalltalk, forteller Nossum.

Røthe er innstilt på å gjøre en grundig jobb som «fagforeningpamp».

– Hvis det er noen drittoppdrag folk ikke vil ta, er det vel jeg som må stå først i køen, forteller 32-åringen.

Der Johnsrud Sundby kastet seg inn i de fleste kamper, vil Røthe velge sine kamper med omhu.

– Vi har vel litt forskjellig stil. Han er nok mer driftig enn meg. Fanesaken hans var å gå «all in» på alle saker. Jeg er nok mer selektiv, smiler Røthe.

Vil slå hardt ned på korona-slurv

Selv om vossingen kan snakke med alle om alt, er han ingen pusekatt. Røthe forteller at klørne vil kvesses om noen av løperne slurver med de koronaforebyggende tiltakene.

– Det er viktig at vi er enige om de retningslinjene som kommer fra laglegen og Nossum. Vi må ha respekt for hverandre. Det føler jeg vi vanligvis har, men det blir ekstra viktig med tanke på situasjonen nå. Det skal lite til for at man er uoppmerksom. Vi er forbilder med treningsklær på, men vi må også være flinke med tanke på hvordan vi fremstår ellers. Jeg synes vi er gode, men det blir ett knepp viktigere nå. Hvis alle gjør sitt og viruset dukker opp, får man ikke gjort noe med det. Men hvis folk slurver med de retningslinjene vi har satt opp som lag, blir det tøffere, sier han.

Det lever lagkompisene godt med.

– Sjur er en klok fyr som har vært med på laget lenge, sier Simen Hegstad Krüger.

Emil Iversen forteller at «Snille-Sjur» også kan være «Strenge-Sjur».

– Det ble en brå overgang da vi mistet sjefen og generalen i troppen. Nå er det litt mer flytende, men det er Røthe som er tillitsvalgt. Han må ta de krigene som eventuelt må tas, men jeg tror nok han tar færre kriger enn den tidligere tillitsvalgte. Sjur har meninger. Han kan virke snill på utsiden, men han kan også være streng. Jeg føler vi er i relativt trygge hender, sier Iversen.

Lagkaptein Røthe er opptatt av at uttakskriteriene før VM er krystallklare. Han mener de fleste vil akseptere å bli vraket dersom uttakskriteriene står svart på hvitt på forhånd.

– Har vi en god kommunikasjon, går det veldig fint å være nummer seks. Hvis man er nummer seks og føler at man skulle vært nummer fire eller fem, er det verre, sier Røthe.