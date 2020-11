Oslos uteliv må stenge: – Vi drifter med underskudd, det er ikke forsvarlig

Tirsdag har restaurant- og serveringsbransjen stengt ned i Oslo.

De nye smittevernstiltakene trådte i kraft ved midnatt, og de neste tre ukene er det fullstendig skjenkestopp i hovedstaden.

På Markveien mat og vinhus på Grünerløkka i Oslo tar daglig leder Jarle Baer siste shine før han nå stenger restauranten.

– Vi hadde siste dagen i går, så nå er alle permitterte. Det er bare å stenge ned, sier han til TV 2. Tirsdag var planen opprinnelig at restauranten skulle ha nye retter å by kundene på.

– Vi skulle hatt ny meny i dag. I stedet sitter vi med masse mat vi ikke får brukt, sier han.

MUNNBIND: Statuen utenfor Norges eldste café, Engebret Café, er iført munnbind. På sine nettsider skriver Engebret at de må stenge frem til den 1. desember. Foto: Mathias Ogre

Usikker fremtid

2020 har vært krevende for de fleste bransjer, men restaurantbransjen hadde lenge håpet at en solid julesesong kunne reddet stumpene av et skakkjørt driftsår. Slik blir det ikke.

Baer forteller at restauranten på Grünerløkka hadde godkjent omsetting tidlig på høsten, men at det ikke holdt til å komme ajour etter nedstengingen i mars. Nå går de en usikker fremtid i møte.

– Vi prøvde å opparbeide en buffer, men nå må vi stenge igjen. I utgangspunktet håper vi å åpne igjen om tre uker, men om dette drøyer noe mer er det ikke vits i å åpne før på nyåret. Hele situasjonen er veldig usikker, sier han.

STENGTE DØRER: Markveien Mat og vinhus på Grünerløkka. Foto: Mathias Ogre

Klokken 12 skal regjeringen presentere en ny krisepakke under koronapandemien. Den åttende i rekken. Baer sier han nå er avhengig av hjelp for å på sikt skulle kunne drifte som normalt igjen.

– Vi har i det siste kun hatt en tredjedel kapasitet. Vi drifter med underskudd og det er ikke forsvarlig. Blir det langvarig, uten støtte, så er det vanskelig å si hvordan dette vil gå. Vi har snart hatt et halvt år med dårlig likviditet. Denne bransjen er veldig avhengig av cash flow, så nå kan vi ikke gå å vente på tilskudd de neste månedene, sier han.

Siste skjenk

Mandag kveld var det siste mulighet for å få seg en pils på byen i Oslo. Ved midnatt stengte kranen.

På utestedet Brygg i Storgata var en håndfull mennesker samlet for å nyte siste skjenk på minst tre uker da TV 2 var der klokken 21.

Administrerende dirketør i Noho Norway, Karl-Henning Svendsen sier de nå er avhengig av hjelp for å overleve.

– Forventer at regjeringa hjeler oss, sier han.

SISTE: Ved midnatt stengte kranen på Brygg. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Ny krisepakke

Til VG sier finansminister Jan Tore Sanner og at regjeringen vil bruke mer oljepenger enn planlagt for å redde bedrifter nå som Norge nok en gang iverksetter strenge tiltak for å stanse smitten. Sanner sier dog at mye av de ekstra tilskuddene vil gå til bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft i innreisekarantene.

Jarle Baer sier det viktigste er at hjelpen kommer fort, slik at han ikke må vente til neste år med å få tilskudd. I tillegg etterlyser han å få momsavlastning.

– Vi har holdt på i snart 30 år, og har vært igjennom kriser før, men jeg håper vi skal klare dette og, sier han.