Danmarks matminister om minkslakten: – Vi har begått en feil

Den danske regjeringen besluttet at alle landets om lag 15 millioner minker skulle avlives. Det hadde de ikke rett til.

Som følge av spredningen av et mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmer, besluttet den danske regjeringen i forrige uke at all mink i landet skulle avlives. Det gjelder om lag 15 millioner dyr.

Nå erkjenner Danmarks matminister, Mogens Jensen, at regjeringen ikke hadde lovlig grunnlag for å vedta masseavlivningen.

– Jeg vil være klar og tydelig på at vi har gjort en feil. Vi hadde ikke lov til å be om at oppdrettere utenfor minksonene også skulle slakte dyrene. Jeg tar på meg skylden for det som har skjedd, sier Jensen til danske TV2.

Det har tidligere blitt opprettet soner i Danmark hvor risikoen for minksmitte er stor. Sonene er en radius på 7,8 kilometer fra ethvert minkoppdrett hvor det har blitt oppdaget smitte.

Det er altså ved gårdene hvor det ikke er smitte, at regjeringen uten hjemmel har vedtatt at all minken skal avlives.

Tirsdag opprettet Region Syddanmark en egen krisetelefon for minkavlere som er rammet.

– Fra en dag til en annen opplever innbyggere at deres livsverk og levebrød forsvinner. Og det setter disse menneskene under et umenneskelig press. Vi vil gjerne gi den støtte vi kan, og vårt tilbud om krisepsykolog står til rådighet, sier direktør Anders Meinert Pedersen i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Tempo-bonus

Loven som ble brukt til å vedta minkslakten, dekker kun smittede minkebestander innenfor de opprettede minksonene.

4. november ba likevel statsminister Mette Fredriksen om at all mink i landet skulle avlives «raskest mulig».

Ifølge TV2 ble også alle minkavlerne i Danmark tilsendt et brev fra det danske matdepartementet om at man også ville få 20 danske kroner i tempo-bonus, for hver mink som ble avlivet i løpet av de første ti dagene etter vedtaket om avlivningen.

Hadde ikke tid til å vente

Jensen sier dermed at han ikke visste at regjeringen ikke hadde hjemmel for å vedta avlivningen.

Ifølge Ekstra Bladet står dette i strid med hans tidligere uttalelser om minkslakten.

På søndag sa nemlig matministeren at regjeringen ikke hadde mulighet til å vente på en slik lovgivning.

– Med situasjonens alvor tatt i betraktning, har regjeringen besluttet at man ikke kan vente på en ny lovgivning innen man vedtok avlivningen av dyrene, skrev han i et skriftlig svar til den danske avisen.

Hastelov utsatt

Loven som skulle gjøre det mulig å vedta avlivningen av minken i landet, skulle behandles i Folketinget på tirsdag.

Men regjeringen fikk ikke de nødvendige 75 prosent støtte i Folketinget som kreves for å vedta lover.

Dermed skal lovforslaget nå behandles som normalt, med tre gjennomganger i Folketinget.

– Nå jobber vi med å få lovgivningen på plass. Vi har lagt frem lovforslaget, og vi håper på en forståelse i Folketinget, slik at saken kan behandles kjapt, sier Jensen.

– Det er ingen som har vært i en lignende situasjon før, heller ikke regjeringen. Underveis skjer det feil, som i dette tilfellet. Det kan vi kun beklage og be om tilgivelse for, sier matministeren videre.