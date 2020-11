Kurtovic EM-vraket: – Jeg har hatt et vanskelig år

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Thorir Hergeirsson hvilke spillere som skal representere Norge i håndball-EM som starter 3. desember.

Målvakt Katrine Lunde (40) er ikke med i troppen. Tirsdag morgen la hun ut et innlegg på Instagram hvor hun bekrefter at hun er gravid.

Amanda Kurtovic er heller ikke med i troppen. Kurtovic har slitt med spilletid i Györ i hele høst.

– Det er surt å ikke være med. Det har vært en motivasjon å kunne kjempe seg inn i EM-troppen. Men det er ingen hemmelighet at jeg har hatt et vanskelig år. Og uttaket er et resultatet av at jeg ikke har fått tillit i klubben, sier Kurtovic til TV 2.

– Jeg skjønner uttaket godt. Det er helt naturlig og fullt forståelig. Det er vanskelig å spille seg inn på et landslag fra benken i klubb. Da må man ta ut de som spiller og er i form, legger hun til.

Håndballekspert Bent Svele er ikke overrasket over vrakingen.

– Det lå i kortene. Det er en voldsom konkurranse i hennes posisjon og hun har fått begrenset med spilletid på klubblaget, sier Svele.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson peker også på lite spilletid.

– Amanda har spilt relativt lite i klubben sin. Vi vurderer de andre foran. Amanda en god hjemmeværende reserve som jeg vet vil stille opp om laget trenger henne, sier Hergeirsson til TV 2.

Ville ikke være blant de fire reservene

Silje Waade, Rikke Granlund, Ingvild Bakkerud og Marta Tomac er tatt ut som reserver. Landslagssjefen forteller at Kurtovic ikke ønsket å være blant de fire reservene som er tettest på laget.

– Hun ønsket ikke å være i den rollen, og det er naturlig at det kan være ulike ønsker rundt det. Hun blir hjemmeværende reserve. De fire vi har med oss er de som er tettest på troppen. Vi har en liste på 35 spillere hvor Amanda står, sier Hergeirsson.

Slik forklarer Kurtovic hvorfor hun takket nei til å være blant de fire reservene:

– Jeg tror det er det beste for laget, men også for meg selv at jeg får dratt hjem og vært der en periode nå. Jeg tror ikke jeg hadde vært kapabel til å være ett hundre prosent tilstede som reserve. Og laget må ha de som er tilstede mentalt. Lufta gikk litt ut av ballongen, for min drivkraft har hele tiden vært å være blant de 16, sier hun.

Nå vil Kurtovic bruke tiden til å bygge seg opp igjen.

– Jeg tror bare jeg trenger tid og ro til å finne litt tilbake. Det har vært et tungt år av forskjellige grunner. Og mesterskapet blir også annerledes under korona-pandemien. Null frihet, total isolasjon. Da føles det riktig å fokusere fra hjemmebane. Jeg må bruke tiden til å bygge meg opp igjen.

Svele har store forventninger til det norske laget.

– Dette er et lag som er godt nok for gull. Katrine Lunde er savnet, men vi er godt rustet på målvaktsplassen. Stang Sando har vært god for klubblaget, sier Svele.

Åpner mot Polen

Landslagssjef Thorir Hergeirsson forteller at det var vanskelig å ta ut troppen.

– Det har vært en tøff kamp å bli blant de 16 utvalgte. Men vi har fått en god miks av en erfaren tropp og ungt pågangsmot. Vi stiller med et lag som er sultent på edelt metall den siste søndagen før jul. På veien dit skal vi jobbe knallhardt hver eneste dag, og vi ønsker å underholde, begeistre og skape spenning inn i de tusen hjem slik vi pleier i desember, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Troppen:

Emily Stang Sando (SG BBM Bietigheim), Henny Ella Reistad (Våg Håndball Elite), Emilie Hegh Arntzen (Våg Håndball Elite), Veronica Kristiansen (Gyøri Audi ETO), Marit Malm Frafjord (Team Esbjerg), Heidi Løke (Våg Håndball Elite), Stine R Skogrand (Herning-Ikast Håndbold), Nora Mørk (Våg Håndball Elite), Stine Bredal Oftedal (Gyøri Audi ETO), Malin Aune (Våg Håndball Elite), Silje Solberg (Gyøri Audi ETO), Kari Brattset Dale (Gyøri Audi ETO), Marit Røsberg Jacobsen (Team Esbjerg), Camilla Herrem (Sola HK), Sanna Solberg (Team Esbjerg) og Kristine Breistøl (Team Esbjerg)

Følgende spillere er reserver:

Silje Waade (Våg Håndball Elite), Rikke Granlund (Team Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast Håndbold) og Marta Tomac (Våg Håndball Elite)

TV 2-ekspert Bent Svele har store forventninger til det norske laget.

– Dette er et norsk lag som har fått tilbake flere verdensstjerner. Det er sannsynligvis noe av det beste de kan stille med, og forventningene er store – både hos meg, spillerne og lederne i og rundt laget.

– Vi drømmer om å komme tilbake til toppen etter noen – til Norge, vel å merke – litt rustne resultater, sier Svele.

Norge åpner mot Polen torsdag 3. desember kl. 20.30. Kamp to i gruppespillet er mot Tyskland lørdag 5. desember kl. 18.15. Siste kamp før sluttspillet er mot Romania 7. desember kl. 20.30. Tre lag går videre fra gruppespill til hovedrunde.

EM-lagene kan foreta maksimalt seks bytter i løpet av mesterskapet, to i hver fase.

På grunn av koronapandemien er det også åpnet for å gjøre endringer i troppen dersom spillere avgir positiv virustest. Bare mannskap i grunntroppen på 35 spillere er aktuelle.