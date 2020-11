Forrige uke hevdet Lagerbäck landslagsmiljøet var rasert - nå sier han noe helt annet

Se Norge-Israel onsdag fra 17.30 på TV 2!

Mandag møttes landslaget for første gang etter bråket som oppsto under forrige samling. I forbindelse med landslagsuttaket forrige uke møtte Lars Lagerbäck pressen for første gang etter at det under landskampene i oktober forekom lekkasjer til pressen fra interne spillermøter.



Da TV 2s reporter rettet et spørsmål til Stefan Johansen og Stefan Strandberg på gårsdagens pressekonferanse, ville Lars Lagerbäck ha et ord med i laget før spillerne slapp til.

– Forrige mandag sa du at du fryktet at bråket forrige samling kan rasere prestasjonsmiljøet, og jeg vil høre hva spillerne tenker om det. Er dere redde for at det kan rasere prestasjonsmiljøet i gruppa Stefan og Stefan?

Da brøt landslagssjefen inn:

– Bare for å si en ting først, så tror jeg ikke at jeg brukte ordet «raserat». Jeg sa det har påvirket negativt, var vel mer ordlyden i det jeg har sagt, uttalte svensken, før han ga ordet til Johansen.

Men ordlyden fra forrige ukes pressekonferanse er klar:

– Jeg er ganske overbevist om at vi har rasert deler av prestasjonsmiljøet, for jeg tror ikke spillerne kommer til å kjenne den samme tryggheten rundt hva de kan prate om etter en hendelse som dette, sa svensken da.

Men uansett ordbruk, så er landskaptein Stefan Johansen klar på det det er en sak de nå har lagt bak seg.



– Når vi møtes nå så får vi se om vi tar det opp eller ikke. Det har vært bra fokus på det vi skal gjøre. Vi er alle enige om at lekkasje aldri er gunstig, men jeg synes vi håndterte det bra innad, og det har ikke vært noe problem etter det, sa vardøværingen.

Navnebror og Ural Jekaterinburg-spiller Stefan Strandberg fulgte opp:

– Det er ikke noe mer å kommentere for meg. Vi har lagt det bak oss og ser fremover. Det er nok mer dere som henger dere opp i det, vi er ferdige.