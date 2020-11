Polestar er nå i gang med å bygge seg opp som selvstendig bilprodusent. Norge er svært tidlig ute her. Det ruller allerede et betydelig antall av elektriske 2 på norske veier.

At vi er tidlig ute med en elbil er ikke unormalt. Men på ferden videre, kommer nok andre og mye større markeder til å bli viktigere.

Ett av dem er Frankrike, men der har svensk-kinesiske Polestar møtt på betydelige problemer.

Handler ofte om design

Allerede før Polestar ble skilt ut som eget merke (de har en fortid som tuner for Volvo), startet Citroën en prosess for å stoppe dem å bruke logoen sin i Frankrike. Hvorfor? Jo, fordi Citroën mener den ligner altfor mye på deres egen, og at det derfor er fare for forveksling – dermed også undergraving av Citroën-merkevaren.

Saker som dette er ikke helt ukjent i bilverdenen, men da handler det som regel om designet på bilene, ikke logoene. Blant annet har vi hatt en god del eksempler fra Kina de siste årene, der lokale produsenter har lagt seg i overkant nært eksisterende modeller på design.

Polestar-logoen pryder hekken på elbilen 2.

Dømt i Frankrike

Tilbake i 2007 kom første henvendelse fra Citroën, der de ba Volvo slutte å bruke Polestar-logoen i Frankrike.

Svenskene sa den gangen nei, og begrunnet det med at de ikke mener logoene er for like. Men Citroën ga seg ikke så lett. Moderselskapet PSA tok saken til en EU-domstol, men også de landet på at det ikke var fare for forveksling av logoene.

Da var neste stopp fransk rettsvesen. En fersk dom derfra gir Citroën medhold. Polestar er dømt til å betale 150.000 euro (drøyt 1,5 millioner kroner), i tillegg til 70.000 euro (rundt 700.000 kroner) i saksomkostninger. De får heller ikke bruke logoen sin i Frankrike, i første omgang gjelder det i seks måneder.

Citroëns logo er blitt pusset på underveis, men har røtter langt tilbake i tid.

Ikke startet lansering

Hva dette betyr for lansering av Polestar i Frankrike er foreløpig uvisst. En talsmann for merket sier følgende til britiske Autocar:

– Vi kan ikke kommentere detaljene i saken, men har sterk tro på posisjoneringen av vår merkevare og vår logo. Vi registrerer at vi som et nytt og spennende bilmerke med ambisjoner om å øke fokuset rundt elektrisk mobilitet, også får oppmerksomhet fra et etablerte bilprodusentene. Saken er begrenset til Frankrike og vil ikke ha relevans i noen andre markeder.

Det hører med til historien at Polestar ikke har startet noen lansering i Frankrike, så langt er det bare snakk om en nettside der. Offisielt har Polestar heller ingen planer om å begynne å selge bilene sine i landet, men det er nok mest av alt snakk om prioriteringer.

