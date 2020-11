Den billigste robotstøvsugeren vinner

Robotstøvsugere har ristet av seg barnesykdommene og kan nå rengjøre nøyere og mer selvstendig enn tidligere. Vi har testet fem roboter fra 4000 til 7500 kroner.

Vaske- og robotstøvsugerne Ecovacs Deebot Ozmo 950 og Roborock S6 Pure, de rene støvsugerne iRobot Roomba i7 og Neato Robotics Botvac D7 Connected og vaskeroboten iRobot Braava Jet M6.



KJEMPER: Disse fem maskinene blir testet av både ekspert og to familier. Foto: TV 2 hjelper deg

Skeptisk

Familiene vurderer: Hvordan robotstøvsugerne rengjør hjørner, overflater og tepper.



Hvordan mobil-appen fungerer.



Om den setter seg fast og kommer over lister og hvor skånsom den er mot disse listene.



Batterilevetid.



Tømming av maskin.



Vedlikehold av børster.

TV 2 hjelper deg har fått to familier i Lier utenfor Drammen til å langtidsteste i to og en halv måned. I tillegg har vaskespesialisten Eyvind Taraldsen i Svein Taraldsen Consult AS gjort en mer profesjonell vurdering.

– Jeg er litt skeptisk, sier firebarnsmoren Maria Andersen, som er svært nøye med støvsugeren i familiens hjem.

Se hvordan robotstøvsugerne håndterer hindringer i videoen over.

Slik foregår testen

For at Eyvind Taraldsen skal gjennomføre testen på de fire maskinene er møterommet til TV 2 hjelper deg omskapt til en stue. Vi har lagt ut to forskjellige tepper, et vevet og et langhåret.

Vi legger ti sølvfargede sjokoladekuler i det langhårede teppet for å teste hvor flinke maskinene er til å få opp skitt fra dette «vanskelige» teppet. Vi legger 20 stykker kakepynt i kriker og kroker for å se hvor godt maskinene kommer til. Deretter legger vi ut 100 gram kattesand over hele overflaten for å se hvor mye vi får opp.

Skuffer

iRobot Roomba i7 Pris: 6 299 kr (billigste nettpris, Prisjakt.no 12. november) Terningkast: 3 Pluss: Bra og enkel app på norsk. Støyer lite. Minus: Tar opp bare 61 av 100 gr sand i vår ekspert-test. Problemer med å få opp støv hos familiene. Ikke skånsom mot møbler og lister.

iRobot Roomba i7 skuffer etter ferdig arbeid:

– Det er mye mer sand her enn jeg hadde forventet, sier Taraldsen.

Bare 61 gram av sand av 100, halvparten av kakepynten og 60 prosent av sølvkulene fikk maskinen med seg.

Familiene er enig med eksperten etter å ha brukt maskinen over en lang periode.

– Det største problemet er at den ikke suger opp alt, sier trebarnsfaren Petter Ervik-Torp.

– Den er ikke skånsom mot bord og lister heller, sier naboen Maria.

Men fra skjemaene de har fylt ut har den også noen positive sider: Lavt støynivå, lett å tømme og rense og ny brukervennlig app på norsk.

Den havner nest sist hos familien og sist hos eksperten; terningkast 3.

Fantastisk til å suge

Neato Robotics Botvac D7 Connected Pris: 4 686kr (billigste nettpris, Prisjakt.no 12. november) Karakter: 3 Pluss: Tok opp 78,5 gram sand av 100 i vår eksperttest. Flink til støvsuge Minus: Kjører seg fort fast. Bråker mye. Krasjer hardt mot møbler og lister.

Neato er neste maskin ut. Den lokker frem smilet til Eyvind Taraldsen:

– Hører den knitringen du liker å høre når du støvsuger, smiler Taraldsen.

Nesten 80 prosent av sanden suger den opp og tar med 90 prosent av sølvkulene.

– Jeg blir veldig glad, sier Taraldsen som også godkjenner resultatet med 12 av 20 av kakepynten.

– Den er veldig flink til å støvsuge, sier Maria og nabo Petter tilføyer:

– Sugeevnen er fantastisk.

Likevel er det Neato de liker minst av de fem maskinene:

– Den er grundig, men den kjører seg fort fast. Den bråker mye. Krasjer hardt, forteller de to familiene.

I rapporten fremhever de en «tungvint app», «ubrukelig på hårete teppe» og «spiser ledninger og alt den kan sette seg fast i». På den positive siden kommer den over lister og er grei å tømme. Likevel:

– Jeg ville heller gjort jobben selv enn å kjøpe Neato, konkluderer Maria.

Samlet sett får den bare terningkast 3.

Beinhard kamp om seieren

Ecovacs Deebot Ozmo 950 Pris: 5 843 kr (billigste nettpris, Prisjakt.no 12. november) Terningkast: 5 Pluss: Tok opp hele 77,5 av 100 gram kattesand i eksperttesten. Veldig bra rengjøring hos familiene. Egen vaskefunksjon som fungerer bra. Lett å tømme og rengjøre. Minus: Litt høy pris. Litt problemer med å komme over dørterskler. Litt lite skånsom mot møbler og lister.

De kombinerte støvsuger- og vaskerobotene, Ecovacs og Roborock, får en tøff kamp om seieren.

Funnene til ekspert Taraldsen er helt klare:

Roborock fikk opp 64 gram av kattesanden, fire av sølvkulene og 13 av kakepynten. Dette er bare litt bedre enn iRobot.

Ecovacs fikk derimot toppscore med hele 77,5 av 100 gram av sand og all kakepynten som var gjemt i kriker og kroker. Av sølvkulene fikk den bare opp 4 av 10. Sammen med Neato var den aller best.

På langtest hos familiene er derimot erfaringene med Roborock helt annerledes. «Topp!! Alt rent!» og «veldig bra resultat», skriver familiene i sine rapporter. De er like fornøyd med renholdet til Roborock som Ecovacs.

– Det er bare småting som skiller, sier Petter.

Ecovacs har en mer avansert app, men appen til Roborock er enklere å bruke. Begge har problemer med å komme over høye lister. Roborock er mer skånsom mot lister og møbler. Begge er lette å tømme og rengjøre, men Roborock får et ekstra pluss for at det følger med verktøy for rens.

Roborock S6 Pure Pris: 3 995 kr (fast pris hos de fleste kjeder) Terningkast: 5 (testvinner) Pluss: Flink til å rengjøre hos familiene. Skånsom. Enkel å tømme og fjerne hår som har satt seg fast. Lav pris. Minus: Fjerner bare 64 av 100 gram kattesand i eksperttesten. Litt problemer over terskler

Det er også pluss at begge har vaskefunksjon i tillegg til støvsuging. Ingen tar harde og klissete flekker, men Ecovacs får litt bedre tilbakemelding og har også større vanntank.

Begge får terningkast 5, men siden Roborock koster 3995 kr og Ecovacs 5895 kr (prisjakt 10. november) vinner Roborock knepent.

VINNEREN ER....: Familiene er ikke i tvil om hvilken robotstøvsuger de vil ha i hus. Foto: TV 2 hjelper deg

Hva med vaskeroboten?

Vaskespesialisten Eyvind Taraldsen vil ikke gjøre noen egne tester av vaskeevnen til maskinene. Men utfra mikroklutene er han ikke tvil om at den rene vaskerobot iRobot Braaba Jet vil gi best resultat.

– Mikrofiberkluten på denne er mye grovere og fyldigere. Derfor vil den fange opp en del sandpartikler og grovere partikler.

Petter har brukt vaskeroboten til iRobot hyppig i hele testperioden og er ikke i tvil om at den vasker mye bedre enn Roborock og Ecovacs som er kombinert støvsuger og vaskemaskin.

– Den firkantede, lille boksen som spruter og går frem og tilbake, hadde jeg ikke noe tro på. Men den vasker og fjerner flekker og har vært helt suveren, sier Petter.

Naboen Maria er litt mer tilbakeholden siden man må rydde godt i forkant og flytte den fra rom til rom. Likevel skriver hun i sin rapport: «Småbarnsforeldre sin drøm». Terningkast: 5