Trekker julereklame etter massiv kritikk: – Frastøtende

Bakerikjeden Bakers Delight er i hardt vær etter at de tok reklamebilde av to jenter med sitronterter i munnen.

Langt ifra alle kom i julestemning da den australske bakeri-giganten Bakers Delight publiserte sin årlige julereklame, skriver 9News.

På et reklamebilde kan man nemlig se to unge jenter iført juleluer posere med sitronterter i munnen under teksten «Silent Nights», altså «stille netter».

Det var en kunde på kjøpesenteret Currambine Central i Perth som tok et bilde av reklamekampanjen og sendte det til Collective Shout, som er en organisasjon som jobber mot objektivisering av kvinner og seksualisering av barn.

– Kvinnehatende og pornoinspirert

Bildet har fått Collective Shout til å se rødt.

– Dette er et kvinnehatende, pornoinspirert misbruksscenario som skal selge bakevarer, sier organisasjonens kampanjesjef Caitlin Roper til nettstedet.

Også på Twitter går Roper hardt ut mot Bakers Delight, og skriver dette:

– Redde tween-jenter som er bundet og kneblet skal selge sitronterter? Er markedsteamet deres laget av kvinnehatere, Bakers Delight, spør hun.

Frightened looking tween girls essentially bound and gagged to sell lemon tarts? Is your marketing team made up of misogynists @bakersdelight? pic.twitter.com/oWI4TCbnJH — Caitlin Roper (@caitlin_roper) November 7, 2020

– Trivialiserer misbruk og tortur

Collective Shout beskriver reklamen som «forstyrrende».

– Den trivialiserer misbruk og tortur av barn. Tenkte Bakers Delight over hvordan overlevende etter barnemisbruk kan føle seg etter denne reklamen, spør hun.

Roper mener at Bakers Delight har gått langt over streken ved å spøke med at godterier og kaker får barn til å bli stille.

– Det normaliserer stereotypen av «bråkete» kvinner som må holde munn, i dette tilfellet ved å få mat dyttet inn i munnen, sier Roper.

Legger seg paddeflate

I sosiale medier får Bakers Delight hard medfart, og mange kaller ifølge nettstedet reklamen «frastøtende» og «forferdelig».

Oppstyret har ført til at Bakers Delight nå trekker kampanjen og beklager.

– Som en familieeid bedrift, tolererer ikke Bakers Delight på noen måte misbruk av barn, og vi er svært lei oss for at noen deler av vår nåværende reklamekampanje kan ha fornærmet noen, skriver de.

De forteller at de aldri hadde til hensikt å trivialisere misbruk.

– Å utvanne et viktig tema som barnemishandling var aldri vår hensikt, og vi unnskylder overfor alle vi ubevisst har støtt.

Til slutt skriver Bakers Delight at de har bedt samtlige bakerier om å fjerne bildet så fort som mulig.

Kaller unnskyldningen «latterlig»

Collective Shout-kampanjesjef Caitlin Roper sier at hun er sikker på at bakerikjeden bevisst valgte ut bildet for å få oppmerksomhet, og at det ikke er tilfeldig at det står «Ho Ho Ho» på den ene nisselua, og at jentene spiser terter, som på engelsk kalles «tarts».

«Tart» brukes som kallenavn på kvinner med mange seksuelle partnere.

FUN BUNS: Også denne reklamekampanjen for Bakers Delight fikk Collective Shout til å se rødt. Foto: Faksimile

– Hensikten var åpenbar. Det er ganske latterlig at vi må påpeke dette i den tiden vi nå lever i, sier hun.

Roper sier at dette ikke er første gang Bakers Delight har havnet på kant med Collective Shout.

– Tidligere har vi tatt dem i å seksualisere og trivialisere brystkreft ved å bruke seksuell trakassering og objektivisering, som ved å referere til kvinnebryster som «fun buns» og be kvinner om å «get their buns out», sier hun.