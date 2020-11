Samtlige Bjørndalen-utøvere nektes verdenscup i 2020

– Svært synd for laget.

Mandag fikk Ole Einar Bjørndalen beskjeden han fryktet i forrige uke: Ingen av hans kinesiske utøvere får stille i verdenscupen i 2020.

Det betyr minst 22 konkurranser uten kinesisk deltakelse.

– Koronasituasjonen i Europa er nok hovedårsaken til at vi ikke reiser ut. Det er svært synd for laget. Men da er det bare å forberede seg til neste mulighet som blir i januar i Oberhof, sier Bjørndalen.

TV 2 omtalte i forrige uke den problematiske situasjonen han står i som kinesisk landslagssjef, med krav om å levere skiskyttermedalje i OL på hjemmebane i 2022.

Åtte av hans 11 utøvere har stillinger i militæret og er i utgangspunktet pålagt reiserestriksjoner derfra, men også de tre andre holdes altså tilbake etter smitteeksplosjonen i Europa.

En av dem er Fangming Cheng, som tidvis imponerte i verdenscupen sist sesong og blant annet vekslet foran Norge på en stafett i Ruhpolding.

Manglende kinesisk deltakelse i verdenscupen kan få store konsekvenser for planene om å ta medalje i Bejing-OL i 2022. Da blir det nemlig vanskelig å kvalifisere seg til alle konkurransene man ønsker.

– Det vil ryke hvis vi ikke kan delta i renn i år. Stafetter, pluss at vi bare får starte med to løpere på hver distanse i stedet for fire, hvis vi hadde klart å kvalifisere oss i vinter, sa Bjørndalen i forrige uke.