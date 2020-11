Guttene presterte svakere på nasjonale prøver

Rundt 180.000 elever på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk denne høsten.

Gutter presterer litt dårligere på alle prøvene i år sammenlignet med i fjor. For eksempel har andelen gutter på det høyeste mestringsnivået på 5. trinn gått ned i alle tre ferdighetene.

– Vi vet ennå ikke om prestasjonene er påvirket av at vi stengte skolene denne våren. Guttene presterer litt svakere sammenlignet med i fjor, men vi veit fra andre undersøkelser at kjønnsforskjellene i for eksempel lesing har økt over tid. Vi må fortsette jobben med å sikre at alle elever får styrket de grunnleggende ferdighetene sine, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I snitt er det ingen store endringer i prestasjonene sammenlignet med 2019.

Resultatene har vært stabile over tid. Flere gutter presterer litt bedre enn jenter i regning, mens det er jentene som gjør det best i lesing. I engelsk presterer gutter og jenter jevnere.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier de foreløpig ikke vet om prestasjonene er påvirket av at skolene stengte i vår som følge av koronautbruddet.

(©NTB/TV 2)