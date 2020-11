Justisdepartementet vil etterforske «omfattende anklager» om valgavvik

I et internt skriv oppfordrer Barr etterforskere om å «undersøke omfattende anklager om avvikende stemming og stemmetelling før valgresultatet vedtas», gjengitt av blant annet NBC og Washington Post.

Bryter med tradisjonen

Barrs oppfordring kommer kort tid etter at Trump-kampanjen og deres støttespillere har bedt justisdepartementet om å etterforske anklager om valgfusk, til tross for at det ikke finnes noen bevis for anklagene.

Justisministeren går dermed bort fra departementets langvarige tradisjon om å ikke etterforske valgutfall før det endelige resultatet er vedtatt og alle stemmene opptalt. I skrivet forsvarer Barr avgjørelsen, og mener tradisjonen er utdatert.

– Slik en passiv og forsinket håndheving kan føre til situasjoner hvor valgfusk realistisk sett ikke kan omgjøres, skriver justisministeren.

Langt fra alle i departementet er imponert over Barrs begrunnelse. Richard Pilger, som leder departementets avdeling for valgkriminalitet, trekker seg i protest.

– Etter å ha blitt kjent med innholdet i de nye retningslinjene og omfanget av dette, må jeg dessverre trekke meg fra rollen min, sier Pilger til New York Times.

Advarer mot konspirasjonsteorier

Skrivet åpner opp for at lokale delstatsadvokater kan etterforske valget, for å se om de klarer å avdekke «tydelige og tilsynelatende troverdige anklager om uregelmessigheter som potensielt kan påvirke utfallet av et føderalt valg».

Samtidig advarer Barr mot å tro på ville konspirasjonsteorier.

– Seriøse anklager bør tas på alvor, men spekulative, fantasirike eller usannsynlige påstander bør ikke være grunnlag for føderal etterforskning. Ingenting i dette skrivet bør tolkes som en indikasjon på at Justisdepartementet mener at valgfusk har påvirket utfallet av noe valg, skriver justisministeren videre.

– Skremselspropaganda

Til tross for at Joe Biden er erklært vinner av valget, har Trump-kampanjen så langt nektet å godta valgresultatet. Biden har en klar ledelse i flere vippestater og det har ikke vært noen tegn på at det finnes nok uregelmessige eller feiltalte stemmer til at resultatet skal endre seg.

– Dette er fullstendig forutsigbart. Det er skremselspropaganda fra justisdepartementet, nok en gang, sier Vanita Gupta. Hun ledet Borgerrettighetskomiteen i Barack Obamas justisdepartement, og lar seg ikke imponere over Barrs siste krumspring.

– Det er det samme showet vi har sett tidligere. Barr velger å gjøre dette fordi Trump krever at han gjør det, men velgerne avgjorde dette valget og de stemte overveldende for Biden, sier Gupta.