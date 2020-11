Den populære applikasjonen, Jodel, ble født i 2014. Hensikten var at personer kunne skrive meninger og forbli anonym, likte personer det du skrev fikk du en «up-vote», mens du fikk en «down-vote» om det var dårlig.

Det tok ikke lang tid før dette ble en arena hvor man kunne henge ut personer, spre usanne rykter og i de verste tilfellene bli utsatt for trusler og hets.

Slutt på gossip

Inne på applikasjonen finnes det forskjellige grupper utfra hvilke emner du er interessert i, hvor «kjendisgossip» og «bloggergossip» var to av de største gruppene i Norge. Nå har Jodel satt en stopper for dette.

TAR GREP:

– Vi har bestemt oss for å legge ned alle kanaler som er merket med «gossip», skriver Jodel.

– Alle kanaler som har lignende innhold vil bli stengt. Rakke ned på kroppen til en YouTuber, mobbing av bloggere og spredning av falske rykter er i mot våre retningslinjer, skriver de videre.

Endelig

En som ble glad for nyheten er influenser Martine Lunde (24). Hun og kjæresten, Aleksander Sæterstøl (25) opplevde nylig at det oppstod utroskapsrykter på applikasjonen Jodel.

GLAD: Martine Lunde er glad for at Jodel tar grep

– Jeg synes det er helt fantastisk, og virkelig på tide! Nå har ikke jeg hatt Jodel på noen måneder, og da har jeg kjent veldig på det at det er skummelt at folk faktisk kan skrive akkurat hva de vil uten at jeg får det med meg, forteller hun.

Hun sier videre at hun håper det ikke dukker opp nye lignende kanaler, men at det er kjempebra at Jodel har tatt grep.

– Drittslenging av folk vi ikke kjenner kan vi holde oss for gode til i 2020, jeg føler det finnes større problemer rundt om kring i verden nå enn hva en blogger velger å gå kledd i. SÅ JEG ER HAPPYYYY!, skriver hun.

VANSKELIGERE Å SPRE: Mads Hansen mener det er en klok avgjørelse

Lunde er ikke den eneste som syns det er en positiv ting at Jodel har fjernet slike grupper og får støtte fra Mads Hansen (36).

– Det høres ut som en klok beslutning. Så lenge det finnes idioter vil det finnes (usanne) rykter, og det vil dessverre ikke forsvinne, men nå blir det heldigvis vanskelige for dem å spre det videre, forteller han.