Drapstiltalt peker ut kameraten som pådriver og hovedmann

Det var i desember i fjor at de to 23-åringene utsatte Sigbjørn Sveli for grov vold, før de stjal bilen hans og kjørte rundt med ham i bagasjerommet i flere timer.

Morgenen etter satte de fyr på ham slik at han døde.

Første dag i retten gikk i hovedsak til forklaringen til den yngste av de to tiltalte. Begge risikerer forvaring for et drap som aktor omtaler som «særdeles grovt og alvorlig».

De startet med å svare «nei» på spørsmålet om straffskyld for drap eller medvirkning til drap.

– Han trykker på en knapp

Hovedforhandlingen i Jæren tingrett skulle egentlig begynne mandag denne uken, men ble utsatt til tirsdag i påvente av svar på en koronatest.



Etter aktor Arvid Maldes innledningsforedrag begynte tiltalte på sin forklaring. Han hadde med seg et brev som han leste opp høyt.

AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde forteller at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for begge de tiltalte. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han beklaget overfor de etterlatte at han var med på å utføre vold og kidnapping.

– Jeg ber samtidig om å bli trodd på at jeg aldri hadde tenkt tanken om å ta livet av fornærmede, sier han.

I en detaljert redegjørelse innrømmer han å ha utført grov vold mot avdøde flere ganger natten igjennom, og at han var med på kidnapping.

Samtidig nekter han for at det var han som drepte Sveli.

På rettens første dag tegnet han et bilde av medtiltalte som pådriveren og hovedmannen bak handlingene. Han mener at kameraten styrte ham.

– Han har en knapp som han trykker på, som gjør at han klarer å kontrollere folk, sier han.

FORSVARER: Inam Ghous Ali forsvarer mannen som forklarte seg på tirsdag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Gikk av på feil stasjon

Ifølge 23-åringens forklaring møttes kameratene på Bryne tidligere på kvelden.

Han mener kameraten klarte å overtale ham, mot hans vilje, til å bli med til Vigrestad for å møte en tredje person.

De skulle egentlig bruke en bil, men den var ødelagt. Derfor satte de seg på toget sørover i distriktet. Ved et uhell gikk de av på feil togstasjon.

– Jeg fikk ikke med meg hva som ble sagt over toghøyttaleren, så vi gikk av på Varhaug, sier han.

Etter at de forstod at de hadde gått av for tidlig, satte de seg i et skur for å vente på et nytt tog.

Det er da de traff på Sigbjørn Sveli.

23-åringen forklarer at kameraten hans kom i kontakt med Sveli, som samlet flasker i nærheten av stasjonen. De skal ha blitt enige om en pris på 200 kroner for skyss ned til Vigrestad.

Her begynner ting å gå galt.

– Lurte på om vi skulle banke han

Ifølge 23-åringen satt han seg i baksetet på bilen. Medtiltalte satt foran.

Han forklarer at det ikke var noe kommunikasjon i bilen, utover at kompisen skrev inn en beskjed på telefonen som han viste frem til tiltalte.

– Han lurte på om vi skulle banke han og ta bilen. Jeg sa nei til det, sier han.

Videre forteller han at kameraten begynte å slå Sveli i hodet, gjentatte ganger, da de var fremme ved Vigrestad stasjon.

Sammen får de, ifølge forklaringen, flyttet offeret ut av førersetet og inn i bagasjerommet.

FØRSTE ÅSTED: Ifølge tiltalte startet volden mot offeret her på Vigrestad. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Jeg fikk panikk

Innledningsvis i etterforskningen var personen de to skulle treffe på Vigrestad også siktet for drap eller medvirkning til drap.

I dag er sakene mot ham henlagt på grunn av bevisets stilling.

Denne mannen har hele tiden nektet straffskyld og for at han traff de to 23-åringene den skjebnesvangre natten.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at de kan bevise at det skjedde, noe også begge de tiltalte hevder i sine forklaringer.

– Han var borte ved bilen, men nektet å sette seg inn da han så at fornærmede lå i bilen, sier han.

Ifølge den yngste tiltalte viste han dem et jorde hvor de skulle «dumpe» offeret. Han mener at medtiltalte ville det annerledes.

– På en eller annen måte klarte han å overtale meg til å slå fornærmede, sier han.

– Jeg fant en presenning som vi pakket ham inn i. Volden ble grovere. Jeg fikk panikk.

FUNNSTED: Sveli ble funnet her på Regestranden i Sola kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Døde av brannskader

Ifølge forklaringen til den yngste den tredje personen forsvunnet da de kom tilbake til togstasjonen.

Da kjørte de to bilen tilbake til kameratens leilighet på Bryne.

Midt på natten gikk de ned til en bensinstasjon. Her fylte de en kanne med bensin som de tok med seg tilbake.

Herfra gikk turen nordover i retning Sandnes og Stavanger. På Regestranden i Sola kommune tok de offeret ut av bilen og den yngste helte bensin over ham.

På dette tidspunktet pustet offeret fremdeles, ifølge ham. Sveli døde av brannskadene han ble påført. I avhør har de to tiltalte sagt at det var den andre som til slutt tente på.

Dette gjentok den yngste av dem under sin forklaring på tirsdag.

Skyldte på hverandre

I dagene etter at drapet skjedde i desember i fjor, tok først den eldste av de tiltalte først på seg skylden for drapet.

Senere gikk han tilbake på denne forklaringen. I flere avhør la han ansvaret over på kompisen.

I tidligere kjennelser har retten festet større lit til forklaringen til den yngste av de to, altså mannen som forklarte seg på tirsdag.

Innrømmer å ha tent på

Mot slutten av dagen begynte den andre tiltalte på sin frie forklaring. Her bekreftet han mye av det hans medtiltalte forklarte på rettens første dag.

Han nekter straffskyld fordi han mener han ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

I den sin redegjørelse fortalte han at han ikke husker detaljene fra det som skjedde om kvelden og natten til 9. desember.

– Jeg synes det er vanskelig å forklare. Det er som en drøm, sier han.

Samtidig bekreftet han mye av det hans medtiltalte forklarte gjennom rettens første dag.

– Jeg husker at jeg tok frem en lighter og at jeg satte fyr på ham, sier han.

Mannens forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall, vil ikke kommentere sin klients forklaring ytterligere.

– Den tenker jeg retten skal være den første til å høre, sier han.

Stort bevisbilde

Utspørringen av ham vil fortsette på rettens andre dag.

Totalt er det satt av ti dager til hovedforhandlingen. Etter at de tiltalte er ferdig med sine forklaringer, vil partene føre en rekke vitner og dokumentasjon.

Spørsmål om tilregnelighet og psykisk helse vil stå sentralt. Fire rettsoppnevnte sakkyndige har observert de tiltalte og konkludert med at begge er strafferettslig tilregnelige.

De vil alle redegjøre for sine observasjoner senere i rettssaken.