I januar spilte han VM-kvalik i håndball. Nå er han tatt ut på fotballandslaget (!)

– Det er uvirkelig, sier Jakobsen til TV 2.

Skrur man tiden tilbake til 12. januar, spiller også 23-åringen fra Tórshavn med flagget på brystet. Men denne gangen på parkett med klister i hendene.

Jakobsen, en talentfull kantspiller, scoret tre mål i Færøyenes VM-kvalifiseringskamp mot Luxembourg i januar. Så kom koronapandemien og håndballen tok pause. Da bestemte unggutten fra Tórshavn seg for å vende tilbake til fotballbanen.

Jakobsen spilte fotball som barn, men grunnet hofteleddsdysplasi ble han sendt til Danmark for en operasjon som 13-åring. I etterkant av operasjonen valgte Jakobsen å satse på håndball i stedet for fotball fordi det var bedre for hoften.

– Jeg ønsket å spille fotball, men valgte håndball fordi jeg var nødt til det, sier han.

Sa nei til å spille med A-laget

Da han vendte tilbake til fotballen som 23-åring, var det på tredjelaget til HB Tórshavn. Jakobsen spilte etter hvert kamper med andrelaget, før han i juni ble spurt om å hjelpe A-laget til HB, som lå an til å ta gull i den færøyske ligaen.

– Først sa jeg nei til å spille med førstelaget, men jeg ombestemte meg, forteller han.

– Da jeg fikk muligheten til å spille fotball igjen, måtte jeg ta den. Jeg har alltid elsket håndball og har kun gode minner fra håndballen, men det er fotball som alltid har vært drømmen min.

Jakobsen noterte seg for en assist i sin første kamp for A-laget og fikk deretter kontrakt med førstelaget ut sesongen. Så ble kontrakten forlenget til to år etter flere gode prestasjoner. Nylig ble han færøysk mester med HB, få måneder etter at han var håndballspiller på landslagsnivå.

Tatt ut i landslagstroppen

Korona-pandemien har vist seg å bringe hell i uhell for Jakobsen. Comebacket på fotballbanen ble lagt merke til.

Da landsmannen Jóan Símun Edmundsson som følge av pandemien ikke fikk reise fra sin klubb Arminia Bielfeld i Tyskland, ble det rom til Jakobsen i landslagstroppen. På søndag offentliggjorde Det færøyske fotballforbundet at Jakobsen er med i troppen til kampene mot Litauen, Latvia og Malta.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å være en del av landslaget. Den tanken har aldri slått meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle si da jeg fikk invitasjonen, sier 23-åringen ydmykt.

– Alt har skjedd så fort. For fire måneder siden spilte jeg håndball og nå skal jeg spille med landslaget i fotball. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er stort etter ikke å ha spilt fotball i det hele tatt på sju år.

– Jeg er bare glad for å være med

Jakobsen, som ved siden av fotballen jobber i skolefritidsordningen i Tórshavn, tør ikke å spekulere i hvor mange minutter han vil få for landslaget. Eller om han får noen i det hele tatt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro eller håpe på. Jeg blir veldig glad hvis jeg får spille, men det er opp til treneren å bestemme. Men jeg tror ikke... nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.

– Jeg tar en dag om gangen. Jeg er bare glad for å være med, avslutter Jakobsen.

Færøyene spiller privatlandskamp mot Litauen onsdag 18:00.

De møter Latvia og Malta i Nations League, henholdsvis lørdag 14. november kl. 18:00 og tirsdag 17. november 20:45.