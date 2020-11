Axios: Trump planlegger gjenvalg i 2024

Donald Trump har enda ikke erkjent nederlaget, etter at Joe Biden ble valgt til USAs neste president. Nå kan ting imidlertid tyde på at Trump erkjenner nederlaget.

Den sittende presidenten Donald Trump har enda ikke erkjent nederlaget for Joe Biden.

Nå kan det imidlertid tyde på at Trump har forstått at han har tapt presidentvalget.

Ifølge nyhetsnettstedet Axios har Trump nemlig sagt til sine rådgivere at han vurderer å stille til valg igjen i 2024.

Det sier to kilder som er kjent med samtalene til det politiske nyhetsnettstedet.

Gir seg ikke

I et valgkampmøte som ble holdt mandag, uttalte imidlertid Trumps valgkampsjef Bill Stepien at Trump ikke kommer til å innrømme nederlaget.

– Han er fremdeles med i denne kampen. Dette er en prosess, ha tålmodighet, skal han ha uttalt ifølge flere som var til stede på allmøte.

Stepien takket forøvrig de ansatte i Trump-kampanjen for å fortsette arbeidet deres.

Trumps kone Melania Trump har derimot bedt ektemannen sin om å erkjenne nederlaget.

Inngått søksmål

Da stemmene ble telt opp, var det Biden som lå godt i flere av vippestatene. Trump mener det har florert av falske stemmer i landet, og forlanger en opptelling i flere av statene. Han har imidlertid ikke kommet med noen håndfaste bevis om det påståtte valgfusket.

Trump-administrasjonen har inngått søksmål i blant annet Arizona, Nevada, Pennsylvania og Georgia.

Administrasjonen har også planlagt en kampanje som vil vise at Trumps andre periode i Det hvite hus har blitt stjålet fra dem gjennom korrupte stemmetellere i avgjørende vippestater. Det opplyser kilder til CNN.

Målet er å så nok tvil til at delstatsmyndighetene i de avgjørende vippestatene føler seg presset til å åpne etterforskning, eller at de bestemmer seg for å telle på nytt.

Valgobservatører sier de ikke har sett noen tegn til at det skal ha skjedd noe ureglementert, og foreløpig har ingen lagt fram konkrete bevis for omfattende valgfusk. Likevel hevder Trump og hans kampanje at valget er «stjålet».