Gjennombrudd i vaksinekappløpet – dette er veien videre

Det var mange som pustet lettet ut da legemiddelprodusenten Pfizer presenterte sine funn i dag. Nye analyser viser at deres koronavaksine er mer enn 90 prosent effektiv.

– Dette er et historisk øyeblikk, sier Kathrin Jansen, leder for vaksineforskning hos Pfizer.

Statens legemiddelverk sier at dette er gode nyheter som kan få betydning for Norge.

– Dette er veldig gledelige nyheter. Denne vaksinen kan bli et effektiv våpen i kampen mot pandemien, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Nå gjenstår bare fire steg før vaksinen kanskje kan bli tilgjengelig i Norge.

PRØVEKANIN: Over 40 000 er med i vaksinestudien til Pfizer. Foto: University of Maryland School of Medicine via AP

Steg 1: Studien må fullføres

Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det første som skjer videre er at Pfizer må fullføre studien.

Det er 43.538 forsøkspersoner som har deltatt i vaksineprosjektet til amerikanske Pfizer og tyske BioNTech. Av disse har 94 personer blitt bekreftet smittet med koronaviruset.

Basert på hvem av disse som har fått vaksinen og hvem som fikk placebo har en uavhengig komite konkludert med at vaksinen er mer enn 90 prosent effektiv.

– Dette er lovende resultater, men studien er ikke ferdig enda. De har et mål om at 164 personer skal ha blitt smittet før studien er fullført, sier Line Vold.

Det betyr at ytterligere 70 av forsøkspersonene må få påvist koronaviruset før studien har nok informasjon til å ferdigstilles.

Steg 2: Vaksinen må godkjennes

Når Pfizer er ferdig med sine analyser skal dette legges frem for det amerikanske og europeiske legemiddelverket, som til slutt skal godkjenne vaksinen.

GODE NYHETER: Madsen kaller dagens nyheter fra Pfizer gledelige. Foto: Lauritz Rushfelt Vatne / TV 2

I Norge er Statens legemiddelverk som har ansvaret for denne godkjenningen, men det vil bli gjort en felles europeisk vurdering.

– Vi er selvfølgelig optimister, så vi tror vi kan ha en europeisk godkjenning klar i månedsskiftet mellom januar og februar, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Når tror du første nordmann kan få vaksinen?

– Det kan jeg ikke svare på, men det blir snart, sier Madsen.

Steg 3: Vaksinen skal produseres

Hvis vaksinen blir godkjent vil det raskt bli satt i gang en omfattende produksjon.

– Disse firmaene har en enormt produksjonskapasitet, sier Madsen.

Pfizer sier at de forventer å kunne tilby rundt 50 millioner doser av vaksinen i 2020. I løpet av 2021 tror selskapet at de kan produsere opptil 1,3 milliarder doser.

MILLIONER: Selskapet sier at de kan produsere flere millioner vaksiner i løpet av kort tid Foto: Andrew Caballero-reynolds

– Hvor lang tid tar det å produsere nok vaksiner til hele verden?

– Hvis det er flere vaksiner som blir godkjent så kan det faktisk gå i løpet av et par år, sier Madsen.

Steg 4: Vaksinen skal fordeles

Når vaksinen er ferdig produsert skal den fordeles mellom en rekke land.

Pfizer og BioNTech har en avtale med EU om å levere vaksinen til land i EU-området. Norge kan kjøpe vaksinen gjennom EU-landet Sverige.

FHI jobber nå med en prioriteringsliste over hvem som skal vaksineres først når en vaksine er klar. Denne listen legges frem 1. desember.

– Mest sannsynlig vil det være de i risikogruppen, altså personer over 65 år, og de som jobber i helsetjenesten som står først i vaksinekøen, sier helseminister Bent Høie.

FORBEREDT: Helseministeren sier at nordmenn må forberede seg på flere scenarioer. Foto: Terje Pedersen

Han sier at det ikke er sikkert at alle nordmenn vil få tilbud om vaksinen umiddelbart.

– Det er grunn til å tro at barn og unge enten ikke blir vaksinert eller at man venter lenge med å vaksinere dem, sier Høie.

Flere scenarioer

Helseministeren sier at det er svært positivt at Pfizer-vaksinen ser ut til å være effektiv.

– Alle gode vaksinenyheter er gode nyheter for oss, sier Høie.

Han sier likevel at nordmenn må være forberedt på flere scenarioer.

– Den best tenkelige muligheten er at vi får godkjent en eller flere vaksiner før jul og at de begynner å bli tilgjengelige i Norge første halvdel av 2021. Men det kan også ta lenger tid, sier Høie.