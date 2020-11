Vi i Broom hilste på den første gang høsten 2019. Da var vi blant de aller første som fikk kjøre MG ZS EV, i Belgia. Samtidig møtte vi entusiastiske medarbeidere fra den kinesiske bilprodusenten, som hadde store forhåpninger til lanseringen de snart skulle gjøre i Norge.

I starten gikk det ikke helt på skinner, blant annet med litt fram-og-tilbake rundt norsk importør. Men etter at ZS rullet inn på norsk jord første gang i februar, har det vært en eneste stor opptur for merket.

MG har vært i det norske markedet tidligere også, men nå er det 15 år siden de forsvant ut, i kjølvannet av at eierselskapet Rover gikk konkurs.

MG havnet etter en stund i Kina. Det er derfor et helt nytt MG som nå har gjort comeback.

– Derfor gikk Rover konkurs

Topp 10 i Norge

De ferske registreringstallene for oktober, viser at ZS denne måneden tok en knallsterk tredjeplass i Norge. I oktober ble den bare slått av VW ID.3 og Toyota RAV4. De to kunne notere seg for henholdsvis 2.475 og 706 biler. For MG ZS var tallet 586.

Med det er den også den 10. mest solgte nybilen så langt i år, med totalt 2.718 biler. For å sette det litt i perspektiv: Med dette antallet har ZS solgt mer enn det merker som Renault, Mazda og Opel har klart, av alle sine modeller.

Dette har allerede rukket å bli et vanlig syn på norske veier.

Prisgunstig

– Det er en sterk prestasjon, som viser at MG virkelig har fått det til. Det sier naturligvis også mye om hvilken posisjon elbilene har i Norge. Men det er ikke lenger slik at alle selger seg selv. Her handler det også om at ZS har truffet markedet veldig godt, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilmarkedet tett.

– Hva tror du er de viktigste suksesskriteriene?

– Helt grunnleggende er det naturligvis at dette er en elbil. Dessuten er den prisgunstig, med startpris på 229.900 kroner. For 20.000 ekstra får du den godt utstyrte Luxury-utgaven. Den gir rett og slett veldig mye bil for pengene. Dessuten er plassutnyttelsen god, her har vi blant annet et bagasjerom på 448 liter. Det gjør at ZS kan duge som familiebil for de som ikke har altfor store plassforhold.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

Her ruller de første bilene i land i Norge, nå er MG på topp 10 blant de mest solgte bilmerkene her hjemme.

Ingen rekkevidde-vinner

– MG har samme importør som blant andre Subaru. Det gjør at de har tilgang til et etablert forhandlernettverk. Mange av dem var nok veldig klare for å selge noe nytt, etter tunge år med Subaru, forteller Møller Johnsen.

På rekkevidde er ikke ZS noen vinner. Den er nemlig på ganske moderate 263 kilometer.

– Det er i seg selv også ganske interessant. Vi har sett at det blant mange elbilkjøpere har vært veldig fokus på rekkevidde, og da mest mulig av den. Men suksessen til ZS viser at langt fra alle vekter det like tungt når de skal velge elbil. Du kjøper nok ikke ZS hvis kjøremønsteret ditt består av mest langturer. Men slik er det jo de færreste som har det, sier Brooms redaksjonssjef.

Slik ser det ut innvendig i ZS EV,.

Oppgraderte bilen

Tidligere i år gikk den norske importøren for øvrig ut med informasjon til kundene, om at bilene deres blir oppgradert.

Konkret ved at MG la ut en servicekampanje for oppdatering av bilens programvare. Oppgraderingen er gratis og vil ta en times tid.

Les testen vår av MG ZS EV her:

Norge har på kort tid blitt et av MGs største markeder utenfor sitt nye hjemland Kina.

Flere nye funksjoner

Dette er ifølge MG noen av programvareforbredringene:

▪ Reduksjon av nivået på varsellyder.

▪ Utetemperatur-måler blir synlig på infotainment-skjermen.

▪ Fjernlys-assistenten har fått av/på bryter i «vehicle settings»

▪ Musikknivå-minnet er forbedret.

▪ Fjernet varsler.

▪ LDW/LKA/MG pilot-varsel er forbedret.

▪ Hastighetsvarsel forbedret.

▪ Kjørelengde alltid i displayet.

▪ Nøkkelpåminnelse forbedret.

