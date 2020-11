Skjebneuke for Lagerbäck

Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten

Vil Lars Lagerbäck bli husket for det begredelige tapet mot Serbia og Sørloth-bråket?

Eller blir han folkehelten som knakk mesterskapskoden?

Foran en privatlandskamp mot Israel og dobbeltkamp i et koronaherjet Europa er han nærmere den første skjebnen enn hest og kjerre på Karl Johan.

Etter at EM-drømmen brast mot Serbia har det stormet voldsomt rundt vår vanligvis så stoiske landslagstrener.

Konflikten med Alexander Sørloth og det påfølgende etterspillet i media har vist oss en langt bryskere landslagssjef enn det vi har vært vant til. Kombinert med en begredelig kamp da det gjaldt som mest, har det gjort at svenskens posisjon er mye mer utsatt enn før. Den interne konflikten har sådd tvil om Lagerbäcks autoritet og tillit i garderoben, og den har ikke blitt håndtert spesielt godt fra landslagsledelsens side.

Etter flere uventet krasse meldinger på pressekonferansen forrige mandag var Lagerbäck en uke senere tydelig på at han har lagt saken bak seg. Landslagssjefen fremsto mer fattet og langt mer ordknapp enn for en ukes tid siden.

Det var neppe tilfeldig at det var Stefan Johansen han hadde med seg på podiet mandag ettermiddag, og det var kapteinen som fikk ta seg av de mer utfyllende svarene rundt stemningen i troppen og håndteringen av konflikten. Stefan er Lagerbäcks mann, også når det gjelder brannslukking i media.

Det er aldri lett å vite hvordan man skal håndtere intern uenighet og konflikt.

Hvor går grensen mellom sunn diskusjon og ødeleggende krangling?

Man skal selvsagt forvente lojalitet til spillestil og system ute på banen, men er det en selvfølge at den lojaliteten også skal strekke seg til diskusjonene på spillerhotellet og i garderoben? Hvor stort bør spillernes rom være for å si hva de mener om taktikk og laguttak? Og hva koster det egentlig spillere å være lojale mot et system og en stil de ikke trives med eller har tro på?

Jeg er av den oppfatning at blind lojalitet uten rom for å stille spørsmål er vel så farlig som kranglevorne urokråker. Når alle tenker likt, tenkes det stort sett for lite. Det er ikke god ledelse å senke takhøyden for konstruktiv kritikk.

Samtidig er det alltid et faresignal når interne diskusjoner lekker ut. De færreste er tjent med en situasjon der folk kvier seg for å snakke internt av frykt for lekkasjer.

Noen har likevel hatt interesse av at konflikten etter tapet mot Serbia skulle nå mediene, vel vitende om at det kom til å skape trøbbel for både Lagerbäck og Sørloth. Fra utsiden ser dette ut som en dragkamp om hvem som skal eie historien om nederlaget.

Det er helt naturlig at det kom en stor oppvask etter tapet mot Serbia. Etter et slikt tap vil det alltid være et behov for å fordele skyld.

Hvem har egentlig skylden for at det gikk som det gikk? Er det treneren som har lagt en for dårlig kampplan og bommet på laguttaket? Eller spillerne som presterte for dårlig ute på banen? Ofte vil svaret være en kombinasjon, men den slags nyanser forsvinner fort i blodtåke og skuffelse.

Lagerbäcks viktigste oppgave akkurat nå er å forsøke å bygge opp igjen det som gikk i knas mot Serbia. Troen på at Norge nå har en gyllen generasjon som endelig kan bryte mesterskapsforbannelsen fikk seg en alvorlig knekk.

Det er ikke rart om treneren har mer tålmodighet enn spillerne akkurat på dette punktet. Det står mer på spill for dem enn for Lagerbäck. Landslagstreneren vår har tross alt vært i mesterskap før, og har fått oppleve både EM og VM. Lagerbäck deltok i sitt første VM allerede i 2002. Da var Alexander Sørloth seks år gammel.

Det hender vi snakker om en generasjonskløft mellom godt voksne fotballtrenere og unge spillere som vokser opp i en helt annen tid enn sine ledere.

Men vi skal også huske på at en spillers landslagskarriere er langt kortere og mer usikker enn trenernes. For de aller fleste spillere er det umulig å vite hvor mange år de får på landslaget. Plassen deres i laget er hele tiden oppe til vurdering. Det finnes ingen langtidskontrakter for landslagsspillere.

Det er lettere å være tålmodig og tenke at det kommer nye muligheter og nye mesterskap når man har lyktes tidligere. Skuffelsen over å ikke lykkes i en avgjørende kvalifiseringskamp føles kanskje tyngre når du ikke vet om du får muligheten ved neste korsvei.

Kampene mot Israel, Romania og Østerrike er ekstremt viktige med tanke på Norges muligheter til å kvalifisere oss til VM 2022.

Hvis Lagerbäck lykkes i å vinne Nations League-gruppen, og i tillegg klarer å dytte Norge inn på seedingnivå 2, vil landslaget ha et godt utgangspunkt før VM-kvalifiseringen sparkes i gang.

Hvis han derimot mislykkes i de kommende kampene, kan Lagerbäcks ettermæle som norsk landslagstrener fort bli at han kastet bort en enorm mulighet til å nå EM med et norsk mannskap som var bedre enn på lenge.

Om et par års tid er det få som kommer til å huske hva de ulike spillerne presterte i kampen mot Serbia. Det som derimot kommer til å bli en del av vår kollektive fotballhukommelse, er nok en landslagstrener som snublet på målstreken, og som i tillegg havnet i en åpen konflikt med en av sine nøkkelspillere.