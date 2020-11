Utsetter beslutning om håndball-EM - ber forbundet endre protokoll

Det opplyser kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

Raja, helseminister Bent Høie (H), idrettspresident Berit Kjøll, håndballpresident Kåre Geir Lio, skipresident Erik Røste, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet møttes mandag ettermiddag.

– Det som har skjedd er at idretten har fått tilbakemelding fra FHI og helsedirektoratet på at smittevernprotokollene må oppdateres og besvare en del spørsmål om hvordan slike arrangementer kan holdes med tanke på den nye smittesituasjonen, sier Raja, og påpeker at det var tre ulike arrangementer som ble drøftet:

Håndball-EM (3.-20.desember)

Verdenscup, ski, Lillehammer (5.-6.desember)

Enkeltestående kamper i håndball (f. eks. landskamper)

– Heller ikke Danmark har tatt en beslutning

Både arrangøren av håndball-EM og verdenscupen på Lillehammer har tidligere sendt inn protokoller til helsemyndighetene på hvordan de planlegger å ivareta sikkerheten i en tid hvor smitten er økende i så godt som hele Europa.

Disse protokollene har nå altså blitt sendt i retur.

– Håndball - og skiforbundet vil nå utferdige nye protokoller, som de deretter kommer tilbake til FHI og helsedirektoratet med. De vil så gi oppdaterte råd til regjeringen. Det er også et tidsaspektet her som er avgjørende, så det er viktig at idretten kommer raskt tilbake med oppdaterte protokoller. Helsemyndighetene vil si regjeringen sitt råd, og så skal vi ta stilling til det. Dette vil vi selvsagt gjøre så fort som mulig, men det skjer nok kanskje ikke før tidlig neste uke. Vi håper å kunne svare før det, men tidlig neste uke er mest sannsynlig, sier Raja.

Håndball-EM skal Norge etter planen dele med Danmark, men også der har de siste ukene resultert i flere problemstillinger.

Blant annet kan ikke lenger Frederikshavn benyttes som arrangør, da danske myndigheter torsdag besluttet full nedstengning av sju nordjyske kommuner på grunn av smitteøkningen den siste tiden.

– Jeg var i dialog med kulturministeren i Danmark i helgen som var. De har heller ikke tatt en beslutning ennå. De er i en lignende situasjon som oss og gjør derfor lignende vurderinger. Vi har en tett dialog med hverandre, forteller Raja.

Omdiskutert regel

En annen kompliserende faktor er den mye omtalte regelen som vil gjelde ved smitte i kamper på norsk jord:

Én smittet deltager i Norge vil nemlig føre til at hele laget – og eventuelle motstanderlag – forsvinner ut av mesterskapet.

Raja vil ikke gå konkret inn på om den regelen fortsatt er gjeldende, men sier at det er «en av de tingene som er krevende og vanskelig».

– Det er en annerledes situasjon nå enn for noen uker siden. Enkelte steder er helsevesenet overbelastet eller kan havne i den situasjonen. Hvem skal stå for testingen, hvem skal stå for sporing et cetera er spørsmål som må avklares. Men jeg opplevde det som et godt møte, og nå har idretten fått et oppdrag.

Lillehammer usikkert

Når det gjelder verdenscupen på Lillehammer, så hadde Det internasjonale skiforbundet (FIS) opprinnelig satt en frist med å gi tommel opp eller tommel ned til arrangementet forrige tirsdag.

Denne fristen har så blitt utsatt.

Den tradisjonelle sesongåpningen på Beitostølen skal gå som planlagt helgen 20.-22.november, men skiskytternes sesongåpning på Sjusjøen har blitt avlyst.