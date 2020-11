Ekspertens EM-tropp: – Derfor ville jeg hatt med henne

– Jeg er litt usikker på om han tar ut 16 eller for eksempel 20 spillere. Status for Malin Aune og Silje Waade tror jeg er noe uklart etter skader. Det kan være at utsiktene for disse er ganske bra med tanke på EM-spill. Det vet Thorir mer om enn meg, sier TV 2s håndballekspert.

Troppen offentliggjøres tirsdag, og meldes inn kort tid før EM-åpningen 3. desember. Svele er sikker på at det blir minst fem «nygamle» spillere inn sammenlignet med VM i fjor.

– Katrine Lunde, Veronica Kristiansen, Nora Mørk, Marit Malm Frafjord og Henny Ella Reistad bør være helt trygge, sier han.

Fire av disse var uaktuelle på grunn av skader da Norge ble nummer fire i verdensmesterskapet for et snaut år siden, mens Frafjord kunngjorde landslagscomebacket tidligere i år.

Ønsker Breistøl

Dette er troppen Svele ville gått for:

Keepere: Silje Solberg (Györ), Lunde (Vipers).

Utespillere: Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Reistad (Vipers), Mørk (Vipers), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Malin Aune (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Frafjord (Esbjerg) og Kristine Breistøl (Esbjerg).

De mest aktuelle andre er: Keeper Emily Stang Sando (Bietigheim), Amanda Kurtovic (Györ), Marta Tomac (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast) og Waade.

– Breistøl er en spiller som kan banke inn mål fra ti meter om det trengs. Derfor ville jeg hatt med henne. Skogrand kan spille i flere posisjoner og er også god i forsvar, sier Svele.

Blant spillerne i ekspertens tropp er Marit Malm Frafjord, som fyller 35 år før EM-start. Forrige mesterskapskamp hun spilte var EM-finalen i 2016.

– Et spennende og morsomt mesterskapscomeback er Frafjord, som gjør sakene sine bra både i dansk og internasjonal håndball for Esbjerg, kommenterer han.

Marit Malm Frafjord under Golden League-kampen mot Montenegro. . Foto: Bo Amstrup

Før VM var det skepsis til Håndballjentenes sjanser. Nå skrus forventningene betydelig opp.

– Dette er et norsk lag som har fått tilbake flere verdensstjerner. Det er sannsynligvis noe av det beste de kan stille med, og forventningene er store – både hos meg, spillerne og lederne i og rundt laget.

– Vi drømmer om å komme tilbake til toppen etter noen – til Norge, vel å merke – litt rustne resultater, sier Svele.

Minuset

En strek i regningen kan bli fordelen av å spille på hjemmebane. I sterk kontrast til da herrene spilte mesterskap i et fullsatt og pulserende Trondheim Spektrum før pandemien, vil det maks være tillatt med 200 tilskuere.

– Hvordan vil det påvirke dem?

– Det har vi jo sett i egentlig alle grener, om det er Premier League, landskamper i fotball eller håndball. Man får aldri det trøkket på motstanderne, og får aldri det trøkket på dommerne som et hjemmepublikum vanligvis kan gjøre, svarer TV 2s håndballekspert.

Slike scener får ikke Håndballjentene oppleve dette mesterskapet. Foto: Vidar Ruud

– Adrenalinkicket fra en fullsatt arena som bærer hjemmenasjonen frem har vi sett kan ha påvirkning. Vi får ikke den oppbakkingen normalt sett et hjemmelag i et mesterskap ville fått, men samtidig er det så mye kvalitet at man forventer at de skal levere på det høyeste nivået, understreker han.

Koronaavgjørelse kan drøye

EM-lagene kan foreta maksimalt seks bytter i løpet av mesterskapet, to i hver fase.

På grunn av koronapandemien er det også åpnet for å gjøre endringer i troppen dersom spillere avgir positiv virustest. Bare mannskap i grunntroppen på 35 spillere er aktuelle.

Arrangørene av håndball-EM må levere nye forslag til smittevernprotokoller for å få unntak fra karantenereglene. Det betyr at en avgjørelse om hvorvidt mesterskapet kan arrangeres som planlagt, trolig vil foreligge først tidlig i neste uke. Det opplyser kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Svele spår en situasjon der reservene vil oppholde seg i nærheten av troppen og forholde seg etter de samme smittevernrestriksjonene.

– Man kan ikke sitte på Gran Canaria og hoppe på et fly om man er på en bruttoliste. Så jeg tipper at de fort kan ta ut 20 stykker, og at alle ligger i området rundt Trondheim sånn at de raskt kan hoppe inn.

– Det kommer også an på hva myndighetene gjør med protokollen rundt smittevern, og om Norge og Danmark får et samordnet regelverk om hvordan gruppene spilles, sier Svele.

Norge spiller tre kamper i Bergen uka før EM-åpningen.

(©NTB/TV 2 Sporten)