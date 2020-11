Belønnes for rask avlivning – 15 millioner mink skal gasses

Mandag holdt politiet i Nordjylland pressekonferanse om den alvorlige smittesituasjonen i Danmark, etter at det har blitt oppdaget et mutert koronavirus i mink.

– Onsdag forrige uke besluttet regjeringen å avlive 15 millioner mink så raskt som mulig, fortalte Flemming Kure Marker fra den danske veterinær- og matforvaltningen.

I regionen Nordjylland er det 375 minkgårder. Kure Marker forteller at omtrent tre fjerdedeler av minkene er avlivet på 100 av gårdene. Resten forventes avlivet i løpet av mandag kveld.

Det gjelder både de smittede og de friske.

De 15 millioner minkene skal bli gasset til døde.



Bonus for rask avlivning

På ytterligere 75 minkgårder vil avlivningene bli gjennomført innen 16. november. Kure Marker sier årsaken til at det skjer så raskt har sammenheng med en bonusordning.

– Det er innført 20 danske kroner per mink, som avlives innen 10 dager. I tillegg blir det gitt ytterligere 10 danske kroner dersom avlivningen skjer innen midnatt i dag, sier han.

Frykter for drikkevannet

I en pressemelding skriver det danske vannverket at de frykter for nedgravingen av den døde minken.

De er redd den døde minken kan påvirke grunn- og drikkevannet i landet.

Nær et av landets vannverk er det nemlig blitt lagd en nedgravingsplass for død mink. For å unngå forurensing blir det strødd kalk over dyrene, men direktør i vannverket Susan Münster er ikke positiv.

MASSEGRAVER: Minkene i Danmark blir fraktet med gravemaskiner til massegraver. Foto: Bo Amstrup

– Kalk har kun en forsinkende effekt, og på sikt vil regnet nøytralisere kalken, og den forhøyede pH-verdien. Det betyr at den naturlig råtningsprosessen av minken vil fortsette. Det er ikke bra for grunnvannet, sier hun.

– Plasseringen av minkgravene er svært uheldig og ganske uforståelig.

Det mutert minkviruset har nå spredd seg til ytterligere fem nye land, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i en pressemelding.

Storbritannia har også besluttet å stenge grensene for dansker, som følge av det muterte viruset.

Knirkefritt

En rekke nye restriksjoner ble trådd i kraft i Nordjylland, hvor spredningen av det mutert viruset ble funnet. Hovedinnspektør for politiet i Nordjylland Karsten V. Hansen forteller hvordan det har gått, etter at restriksjonene trådde i kraft.

– Det har gått fullstendig knirkefritt. Vi har økt patruljeringen, og etter vår observasjon har det vært mindre trafikk. Enkelte har måttet få forklart reglene på nytt, sier han.

Han opplyser om at politiet ikke har behøvd skrive ut bøter eller gitt påbud, verken til restauranter eller kafeer.

– Som alltid viser innbyggerne samfunnsvett, selv om restriksjonene har små, og for noen, store kostnader.

Hansen påpeker at det har vært en god start på restriksjonene.

– Det skal dere alle ha stor takk for. Nå er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet, selv om vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen vil være.

Det siste døgnet er det registrert 771 nye smittetilfeller i Danmark. Det er 29 nye sykehusinnleggelser og fire nye innleggelser siden søndag.