Jubel over lovendring – denne skal holde sneipene borte fra naturen

– Dette er fantastiske nyheter! utbryter Andrea Oterhals Storhaug når TV 2 forteller henne om at prosjektet likevel reddes.

I august startet Storhaug og venninnen Lisa Nyland Johansen produksjon av et lite lommeaskebeger, for å hindre at røykere kaster fra seg sneipen på bakken.

Plast i fiskekjøttet

Globalt kastes det svimlende 4,5 tusen milliarder sigarettsneiper i naturen, og svært mange av dem havner i havet. Sneipene er i hovedsak laget av plastfibre, som løser seg opp når de til slutt havner i havet.

Norske marinbiologer har nylig funnet plast i selve kjøttet fra fisk, ikke bare i buken.

Helseminister Bent Høie liker jentenes idè.

– Da jeg hørte om dette synes jeg dette var en god idè som kan hindre sneiper i å havne i naturen, og det er viktig, sier han.

Men da det viste seg at åpent salg av det aluminiumskledde askebegeret var i strid med tobakkskadelovens §24, og at det ikke fantes unntak for det i forskriften, så de seg nødt til å stanse produksjonen.

– Dette må du bare fikse, Bent!

– Her har vi noen flotte unge mennesker som vil bidra til å løse et søppelproblem, men som har blitt stoppet av et tullete norsk forbud, sier Fremskrittspartiet leder, Siv Jensen.

MØTTE FRP-SJEFEN: Siv Jensen lovet å ta saken opp med helseministeren. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Lisa og Andrea møtte Jensen utenfor Stortinget for å legge frem sin sak, og i forrige uke tok Jensen saken videre til helseminister Bent Høie. Nå ser det ut som saken løses.

– Siv ringte meg, og sa at «dette må du bare fikse, Bent», sier en smilende helseminister.

Vil finne en smidig løsning

– Nå blir dette tatt med når tobakkskadeloven skal revideres nå i høst, så dette håper vi å få fikset opp i. Her må vi finne en smidig løsning, sier Bent Høie.

– Vi er utrolig glade for at både Høie og Jensen er med på laget og vil løse miljøproblemet som sneiper på bakken er. Vi gleder oss til å kunne tilby lommeaskebegeret, sier Andrea og Lisa. Nå har firmaet deres, Sneipfritt AS, planer om flere produkter som skal hindre plast i naturen.

– Jeg er glad for at Høie rydder opp i dette, og det viser at det nytter å ta opp dustete regler som fortsatt finnes i Norge, sier Siv Jensen som ønsker Lisa og Andrea lykke til i kampen mot plast i havet.