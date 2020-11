Slik er landslagets smittervernsregime

Se Norge-Israel onsdag fra 17.30 på TV 2!

Den neste drøye uken skal det norske landslaget i aksjon tre ganger, med onsdagens treningskamp mot Israel som den første av tre dyster.

I en verden og et Norge preget av korona-pandemien, har flere stilt spørsmål ved gjennomføringen av oppgjøret.

Det foreligger imidlertid strenge krav til både spillere, ledere og støtteapparat, et regime man har vært vant til under samtlige landskamper i høst.

– Vi gjør som vi alltid har gjort. Vi tester hele tiden. I løpet av en samling på litt over halvannen uke har spillerne vært testet i alt seks ganger. Så alle som er inne på matten nå har enten vært testet rett før samlingen eller da de kom på samlingen og var i isolasjon, sier landslagslege Ola Sand til TV 2 før mandagens trening på Ullevaal.

Han forteller om en gjeng med spillere som holdes i karantene på landslagshotellet på Storo, samt et støtteapparat der samtlige som er involvert allerede har avlagt negative tester.

– Alle i støtteapparatet tester seg 72 timer før oppmøte. Alle som kommer fra utlandet går rett i isolasjon når de kommer til hotellet. Da tester jeg dem, og kjører rett på laboratoriet med testene. Og så får vi svarene fortløpende, sier Sand.

Testes seks ganger i løpet av samlingen

Nye tester forekommer både før og etter onsdagens kamp mot Israel og søndagens kamp mot Romania, samt før neste onsdag kamp mot Østerrike. Landslagslegen er klar på at det ikke er strengere rammer rundt tiltakene denne måneden sammenlignet med de andre, til tross for økt smitte i Europa.

– Egentlig har vi vært på alerten hele tiden. Vi har jo hatt smitte blant norske spillere for lenge siden også, så vi har alltid vært veldig nøye med det. Men det er klart at situasjonen i Europa er jo alvorlig. Vi vet aldri hvilke motstandere vi møter, men de har gjennomgått det samme testregimet som oss. Risikoen holdes jo så lav som mulig, sier Sand.

Spillerne får ikke lov til å forlate spillerhotellet, og forlater kun sin etasje - 6. etasje - for å spise mat og delta på møter.

– Vi har bordtennisbord, elektriske biler, kortstokker, biljard, det er mange som spiller TV-spill. Så gutta klarer seg bra. De er vant til dette her nå. Det er tredje samlingen under samme regime, sier Sand.

Landslagsspillerne bor på enkeltrom, men får altså lov til å aktivere seg i form av gode, gamle kortstokker og biljard, i motsetning til for eksempel i skiskyttermiljøet der man ikke får spille brettspill før etter ti dager på grunn av smittefare rundt spillebrikkene.

– Nå vet jeg ikke hvordan de tenker og hvordan de er testet på forhånd. Nesten alle spillerne testes jo hele tiden, og vi tester rett før de kommer inn og flere ganger underveis. Hos oss er det ikke aktuelt, sier Sand.

– Det er en risiko

Legen er imidlertid klar på at man aldri kan være 100 prosent sikker, ettersom det har forekommet tilfeller der folk har testet negativt både en og to ganger før en tredje test viser seg å være positiv.

– Det er en risiko. Det er det. Det vil det alltid være, så lenge inkubasjonstiden er såpass lang som den er. Den er opp til nesten 14 dager. Så risikoen er der. Men vi får ikke gjort noe med det utover at vi har et veldig strengt testregime hele tiden, sier han.

Samtlige pressekonferanser den kommende uken arrangeres digitalt, altså ved at Lars Lagerbäck og eventuelt deltakende spillere besvarer spørsmål til den deltakende pressen via videosamtaler. Dette er ikke et UEFA-krav, forklarer NFF.

– Det er smittesituasjonen i Oslo. Vi har hatt en dialog med Oslo kommune, og de har oppfordret oss til å gjennomføre digitale pressekonferanser. Det er nok første gang vi gjør det på alle pressekonferanser før en landskamp, sier medieansvarlig for herrelandslaget Svein Graff.

NFF: – Vi har ikke noe liv utenom det som skjer på hotellet

Han forklarer også at årstiden og værmeldingen gjorde det vanskelig å vurdere om disse pressekonferansene kunne vært lagt utendørs. Som del av støtteapparatet, er han også klar på de strenge retningslinjene som følger dem.

– Vi testes seks ganger, før under og etter samling. Nå er det to utenlandsreiser, og vi har jo ikke noe liv utenom det som skjer på hotellet. Der er vi i karantene, bortsett fra når vi trener og spiller kamp. Og vi omgås ikke med andre mennesker i det hele tatt. Vi holder oss unna resepsjon og fellesområde, og hotellet er tilnærmet tomt for andre gjester også.

– Hvis det skulle skje at det bryter ut en positiv prøve, hva er beredskapsplanen da?

– Da har UEFA omfattende planer, men det er også de lokale smittevernsreglene som da vil tre i kraft. Da blir det en vurdering her fra myndighetene i Oslo hva som skjer med kampen mot Israel, og tilsvarende i Romania og Østerrike dersom det oppstår smitte mens vi er der.

– Kan onsdagens kamp avlyses med en positiv test i kveld eller i morgen?

– Det er det de lokale smittevernsmyndighetene som må gjøre en vurdering på. Nå er alle testet før samling, og bortsett fra trening på Ullevaal er vi adskilt fra alle andre på et hotell. Så det skal forhåpentligvis mye til for at det skjer, men skulle det oppstå smitte etter at vi er samlet i Oslo, så er det smittevernsmyndighetene i dialog med oss som avgjør hva som skjer. Vi håper jo og satser på at kampen onsdag går som planlagt, sier Graff.

TV 2-ekspert: – Burde vært avlyst

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er blant dem som har ytret seg i den retning at kampen burde vært avlyst.

– Det ser veldig merkelig ut at det skal spilles en treningskamp i den tiden vi er inne i nå. Oslo er stengt ned, Bergen er så å si stengt ned. Det ser litt rart ut, jeg skjønner ikke helt hvorfor kampen skal spilles, sa Mathisen i søndagens FotballXtra.

Oppgjøret kan imidlertid være viktig for et norsk lag på jakt etter poeng til å klatre på FIFA-rankingen. Les mer om det her.

