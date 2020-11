Brødrene Erlend (22) og Brynjar (25) er samboere, bestevenner og erkerivaler

TV 2 Sport 2 og Sumo lørdag kl. 21.15: Se mesterskapet i fotballtriksing.

I en liten loftsleilighet i Trondheim er stuegulvet ryddet og to av verdens beste fotballtriksere er i full gang med en heftig formiddagsøkt.

— Dette er en nødløsning når vi ikke har andre steder å trene. Men jeg tror ikke naboen under liker det så godt. Vi prøver å unngå og hoppe for mye, flirer Erlend.

Samboere og treningskamerater

Brødrene både bor og trener sammen. Selv mener de det er forklaringen på hvorfor de er i verdenstoppen.

— Vi går veldig godt sammen, fordi vi er interessert i de samme tingene. Vi pusher hverandre hele tida og vi har alltid en å sammenligne oss med. Vi tvinges til å gjøre vårt beste, også på trening. Begge ønsker jo å vinne treningsøkta, og vi blir helt klart inspirert av hverandre, forteller Brynjar.

Lista over inspirasjonskilder toppes imidlertid av Norges mest kjente idretts-brødre.

— Vi synes det er artig å følge med på Team Ingebrigtsen og se hvordan de lever, trener og konkurrerer. Det synes vi er veldig kult. De er jo brødre som presterer i verdenstoppen i sin idrett, det gjør jo vi også, sier Brynjar.

Lørdag møter brødrene Fagerli verdens beste freestylere til årets høydepunkt, Red Bull Street Style. Dette er det mest prestisjetunge mesterskapet for fotballtriksere og har status som et verdensmesterskap.

— Vi trener mye på battling, slik at det skal bli mest mulig likt det som venter i VM. Det arrangeres som en cup med 16 deltakere som trikser mot hverandre. Vi bruker også mye tid i sofaen med musikk på øret og visualiserer de ulike triksene. Da får vi fokusert på detaljer i triksene, forklarer Brynjar.

— Det ser veldig dumt ut, men det er faktisk veldig nyttig før et mesterskap, tilføyer Erlend.

SAMBOERE: Brødrene studerer ulike fag på universitetet, men bruker all resterende tid sammen. Stua ryddes gjerne for en treningsøkt når behovet melder seg. Foto: Frank Lervik

Gullgrossister

Merittlista til de to trønderne er allerede imponerende. Erlend har blant annet fire verdensmestertitler. Brynjar har ett EM-gull og en bronseplass i VM. Sammen har de vunnet parkonkurransen i VM de fire siste årene.

— Grunnen til at jeg har vunnet mye de siste årene er nok at jeg klarer å prestere godt under press. Jeg har knekt den mentale koden. Samtidig er jeg er god på de triksene jeg gjør, triksene har høyt nivå og original stil, sier Erlend.

— Hehehe, det der hørtes veldig kvalmt ut, kommer det spontant fra Brynjar.

Forrige helg møttes de to til finaleduell i NM. Den gikk Brynjar seirende ut av. Lørdag kan brødrene igjen havne i duell om VM-seieren.

— Jeg har aldri sett Brynjar i så god form før, så dette kan bli hans store år, mener lillebror.

— Jeg har god sjøltillit og tro på at jeg kan nå helt til topps. Vi får bare håpe alt klaffer på VM-dagen, svarer Brynjar.

VM-FORBEREDELSER: Slik sitter Erlend i sofaen og visualiserer triksene sine. Når føttene stadig vipper og hodet rykker til ser det hele unektelig litt snodig ut. Foto: Frank Lervik

Annerledes VM

På grunn av koronapandemien vil årets VM bli veldig annerledes. Brødrene skal konkurrere i et idrettsanlegg i Trondheim og triksingen skal kun streames online.

— Vi er jo vant til stort publikum og triksing på en scene. Når vi konkurrerer én mot én handler mye om å svare på det motstanderen gjør. Det blir vanskeligere når vi kun ser dem på en skjerm. Men vi må bare tilpasse oss situasjonen og gjøre så godt vi kan, sier Brynjar.

Se brødrenes ferske favoritt-triks i videoen øverst i artikkelen.

