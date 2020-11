Nederlaget splitter Trump-familien – slik vil de overbevise folket om at valget er stjålet

Mens førstedame Melania Trump og svigersønnen Jared Kushner ber Donald Trump erkjenne tapet for Biden, oppfordrer hans to sønner faren til å kjempe videre.

En hel verden venter på at Donald Trump skal erkjenne nederlaget for Joe Biden, slik tapende presidenter alltid har gjort.

Men erkjennelsen lar vente på seg, og skal vi tro flere USA-kommentatorer TV 2 har snakket med, kommer ikke dette til å skje heller.

I stedet fortsetter Trump å rope om valgjuks og at demokratene har stjålet valget fra ham og resten av hans administrasjon.

Splittet familie

Republikanerne har imidlertid ikke kommet med noen håndfaste bevis på valgfusk, og valgobservatører fra OSSE har heller ikke funnet bevis på at dette har forekommet.

Hvorvidt presidenten skal erkjenne valgnederlaget eller ikke, splitter nå Trumps innerste sirkel.

STORT ENGASJEMENT: Engasjementet blant Trump-tilhengerne er stort etter nederlaget. Her fra et folkemøte i Florida i forkant av valget. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

For mens førstedame Melania Trump og Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner har bedt presidenten om å erkjenne nederlaget, oppfordrer hans to voksne sønner Donald Jr. og Eric Trump om å kjempe videre.

Det skriver CNN.

Lobbyvirksomhet

Ifølge kanalen har de to sønnene bedt republikanere og støttespillere om å offentlig gå ut og avvise resultatene.

Donald Jr. skal ha drevet omfattende lobbyvirksomhet blant republikanske senatorer og guvernører, og bedt dem om å publisere støttende uttalelser, skriver CNN.

Så langt har kun et fåtall republikanere gått åpent ut og sagt at de støtter presidentens påstander om valgfusk og et stjålet valg.

Korrupte stemmetellere

Trump-administrasjonen planlegger derfor en kampanje som vil vise at Trumps andre periode i Det hvite hus har blitt stjålet fra dem gjennom korrupte stemmetellere i avgjørende vippestater, opplyser tre kilder til kanalen.

Målet er å så nok tvil til at delstatsmyndighetene i de avgjørende vippestatene føler seg presset til å åpne etterforskning, eller at de bestemmer seg for å telle på nytt.

NYE FOLKEMØTER: Etter planen skal Donald Trump arrangere folkemøter de kommende dagen for å overbevise sine tilhengere om at valgfusk har forekommet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I tillegg til dette planlegger Trump flere folkemøter. Der skal han snakke om sine mange søksmål for å endre valgresultatet, ifølge ikke navngitte kilder.

Vil vise frem nekrologer

Både den høyreorienterte TV-kanalen Fox News og nettstedet Axios viser til anonyme kilder som forteller om planene.

Som ledd i presidentens innsats vil han angivelig også vise fram nekrologene til døde personer som angivelig fortsatt er registrert som velgere.

Så langt har Trumps framstøt i rettsvesenet hatt liten suksess. Han har fått massiv kritikk for å undergrave tilliten til valget og demokratiet med sine udokumenterte påstander.

– Jeg vil ikke hvile

Det har vært relativt stille fra Donald Trump selv etter at de store amerikanske mediehusene utpekte Joe Biden som vinner av valget på lørdag.

Presidenten dro rett til golfbanen, og der har han blitt observert flere ganger gjennom helgen. Men i en skriftlig uttalelse sa Trump at «dette var langt fra over.»

– Jeg vil ikke hvile før det amerikanske folk har fått den ærlige stemmetellingen de fortjener, og som demokratiet krever, sa Trump.

Presidenten understrekte at den juridiske kampen ville starte på mandag.