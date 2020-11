Dette er Bent Høies mareritt

Mandag trer strengere koronarestriksjoner i kraft i Norge. Fra natt til tirsdag er det blant annet nasjonal skjenkestopp klokken 12, og alle blir anbefalt i størst mulig grad å holde seg hjemme.

På en pressekonferanse mandag kom helseminister Bent Høie i tillegg med en kraftig appell til det norske folk, der han ba alle ta i et tak, og advarte mot at vi kan få samme situasjon i Norge som vi har sett i Belgia.

KORONA-KRIG: Helsearbeidere henter ut korona-pasienter ut av en bygning i Brussel. Foto: Dursun Aydemir / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM / NTB

Helseministeren tegnet et svært dystert bilde av situasjonen der. Belgia er det hardest rammede landet i Europa per nå.

– Nå blir 600 personer lagt inn på sykehus hver eneste dag, og hver dag dør 160 mennesker, sa Høie.

Helseministeren frykter nå at jula i Norge kan bli preget av dødsfall og sykehusinnleggelser, i stedet for ribbemiddag og julegaver.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå kan vi stå i en lignende situasjon som Belgia om syv uker, sier Høie.

En tsunami

I Belgia har smittesituasjonen de siste månedene ført til at helsevesenet har blitt kraftig overbelastet.

Belgia er i dag episenteret for smitten i Europa.

Per mandag 9. november har de registrert en halv million tilfeller av koronasmitte, og landet har over 13.000 koronarelaterte dødsfall.

Til sammenligning har Norge 289 dødsfall. Totalt er det påvist omlag 25.000 smittetilfeller. Det er med andre ord fremdeles stor forskjell, men helsemyndighetene mener trenden må snus nå om vi skal unngå å havne i samme situasjon i Norge som i Belgia.

I sin siste ukesrapport skriver FHI at 3.073 personer har fått påvist smitte i Norge den siste uken. Det er en økning på 79 prosent.

Mellom den 30. oktober og 5. november testet i snitt 9.487 mennesker positivt om dagen i Belgia, ifølge The Brussel Times. På det meste avdekket landet 23.921 koronasmittede på én dag.

Totalt bor det omlag 11,5 millioner mennesker i Belgia.

Kollaps i helsevesenet

Den enorme pågangen førte til det helsemyndighetene også frykter her til lands: at helsevesenet blir overbelastet og at pleietrengende pasienter ikke får den behandlingen de trengte.

Sent i oktober var pågangen så stor hos flere sykehus at de måtte be flere helsearbeidere som hadde blitt smittet av viruset om likevel å komme på jobb, ifølge BBC.

Helseminister Frank Vandenbroucke sammenlignet smittetallene med en «tsunami», og erkjente at helsemyndighetene ikke hadde kontroll på smitten.

DEMONSTRASJON: Helsearbeiderne mener de ikke har god nok bemanning til å behandle alle som trenger det. Foto: Francisco Seco

Ved flere sykehus, blant annet ved Chirec sykehus i Brain-l'Alleud i nærheten av Brüssel, demonstrerte helsearbeidere mot det de mener er manglende bemanning ved sykehus som behandler mange koronapasienter.

I lockdown

Omlag 7000 er i dag innlagt på sykehus, og i forrige uke døde over 200 mennesker daglig.

Selv om helsemynidghetene i landet tror de nå er forbi toppen av smittespredningen lever belgierne fremdeles med strenge restriksjoner.

Landet er nå delvis stengt ned, og kun essensielle butikker har tillatelse til å holde åpent, skriver The Guradian.