Landslaget har lagt bak seg «Sørloth-saken»

Årets siste landslagssamling startet mandag, da Lars Lagerbäck samlet sitt lag til trening på Ullevaal.

Etter økten møtte svensken pressen, der det selvsagt ble brakt til bordet hvordan det hadde vært å møte spillerne igjen etter at det i etterkant av forrige måneds landskamper forekom lekkasjer til pressen fra interne spillermøter.

– Vi har ikke truffet hele gruppen ennå. Når det gjelder det som skjedde forrige samling, så har jeg lagt det bak meg. Jeg har ingen kommentarer til det, sa Lagerbäck.

– Dette er lagt bak oss nå. Vi har fokus på det som kommer fremover, sa landslagssjef Stefan Johansen.

Bakteppet var en konflikt mellom Lagerbäck og Alexander Sørloth, avslørt av VG, og i dagene som fulgte kom det flere uheldige oppslag for landslaget.

Johansen til TV 2: – Saken er lagt død fra alle kanter

Det ble til offentlig skittentøyvask mellom partene som kommuniserte gjennom pressemeldinger. Til slutt kom beskjeden om at både Sørloth og Lagerbäck hadde lagt hendelsen bak seg, og i forbindelse med denne samlingen har svensken nå altså møtt både Leipzig-angriperen og resten av troppen igjen.

– Jeg synes vi har håndtert det bra innad. Den saken er lagt død fra alle kanter. Når vi møtes nå får vi se om vi tar det opp eller ikke. Alle er enige om at lekkasjer aldri er gunstig, og det er kanskje det som menes med at det er uprofesjonelt, men vi håndterte det bra innad.

– Dere er ikke redde for at folk skal bli redde for å si det de mener?

– Nei. Som jeg har sagt tidligere: Folk blir eldre og eldre, mer erfarne og får mer å si i gruppen. Det er det vi har som mål også, sa kaptein Johansen til TV 2 under pressekonferansen.

TV 2-ekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland uttalte forrige måned at situasjonen var «et fryktelig nederlag» for landslaget og at han, om han var i kapteinsteamet, ville tatt en ringerunde til laget og tatt ansvar for at alt var som det skal være forut for denne samlingen.

– Som kaptein har du et ekstra ansvar når det oppstår uenigheter. Men dette har både jeg og andre håndtert internt, sa den nåværende kapteinen.

Johansen var også klar på at pressemeldingen som kom ut aldri var noe personangrep på Sørloth.

– Det har bare gått bra. Det har ikke vært noe problem verken med det eller andre. Det ble håndtert på en profesjonell måte, sa Johansen.

Lagerbäck: – Kanskje har vi fått dem som er involvert til å forstå det litt bedre

Lagerbäck var ikke overrasket over at «Sørloth-saken» ble tema også på denne pressekonferansen, til tross for at han var klar allerede ved uttaket forrige uke på at saken var lagt bak ham.

– Jeg er ganske vant med at det dukker opp greier her og der. Det at det dukker opp i pressen er helt naturlig når et oppstår lekkasjer. Det er lekkasjen i seg selv som er problemet. Nå har vi forhåpentligvis lagt det bak oss, og kanskje har vi fått dem som eventuelt er involvert i dette til å forstå det litt bedre. Vi får se i fremtiden hvordan dette kommer til å fungere, sa landslagssjefen til TV 2.

Privatlandskamp først: – Forståelig at det blir reaksjoner

Det som venter norge nå er privatlandskamp mot Israel onsdag, før de to avgjørende Nations League-bortekampene mot Romania og Østerrike.

Midtstopper Stefan Strandberg deltok også på mandagens pressekonferansen, der tematikken rundt hvorvidt særlig onsdagens Israel-dyst er nødvendig gitt pandemien på nåværende tidspunkt også ble tatt opp.

– Vi følger strengere regler enn de fleste, så hvis folk hadde sett hvordan vi lever når vi er på samling, så er vi ikke mye utenfor vår egen etasje. Vi er pålagt strenge regimer, og det følger vi slavisk. Jeg har ingen betenkeligheter med at vi kommer hjem og spiller en kamp nå på onsdag, sa Strandberg.

– Det er forståelig at det blir reaksjoner på det, men det er en UEFA-protokoll som har bestemt det. Vi gleder oss uansett om det er en treningskamp eller ikke. Vi må være inne i en boble, kan ikke forlate hotellet, så når omstendighetene er som de er så følger vi de protokollene fullt og helt, sa Johansen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er blant dem som har ytret seg i den retning at kampen burde vært avlyst.

Angående skadesituasjonen, gav også Lagerbäck en oppdatering rundt Kristoffer Ajer, samt den generelle belastningssituasjonen rundt spillere i dagens fotballverden.

– Jeg tør ikke svare på det før vår medisinske gruppe har undersøkt ham. Han kunne ikke spilt kamp i dag. Det er ikke positivt at en del spillere er veldig hardt belastet. Det at det kommer skader er en naturlig følge av det. Men jeg har respekt for både dem som synes man skal spille og ikke spille, sa landslagssjefen.

Norges gjenstående kamper i 2020 (alle kamper direkte på TV 2):



11. november, Norge - Israel, privatlandskamp

15. november, Romania - Norge, Nations League

18. november, Østerrike - Norge, Nations League

