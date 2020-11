Halvt norske Dennis var en av Storbritannias verste seriemordere

Da seks år gamle Dennis Nilsen skulle skue sin avdøde bestefar, døde også en del av den lille gutten.

Ensomheten som spiser ham opp innvendig, skal senere gjøre ham til en av Storbritannias verste seriemordere.

I løpet av en periode på fem år dreper Dennis minst 15 personer. Han oppbevarer likene i sin lille leilighet, og tar frem de døde kroppene når ensomheten kommer snikende.

De sjokkerende avhørene av Dennis Nilsen har blitt et virkelighetsbasert krimdrama, som er ute på TV 2 Sumo nå. Skotske David Tennant spiller rollen som den norskbritiske seriemorderen.

Norskbritisk

23. november 1945 blir Dennis Andrew Nilsen født i Fraserburgh i Skottland. Faren, Olav Magnus Moksheim (senere Nilsen), er en alkoholisert nordmann som tjenestegjorde under andre verdenskrig, mens moren Elizabeth er skotsk.

Tre år senere velger faren å forlate kona, Dennis og hans to søsken. Sammen med ungene flytter moren nærmere foreldrene sine, og Dennis finner raskt frem til bestefarens trygge favn. Han blir Dennis' store helt og forbilde.

Men seksåringen får kun tre år med bestefarens kjærlighet og omsorg. I 1951 får 62-åringen et hjerteinfarkt på sjøen og omkommer.

Da Dennis ser sin døde bestefar i den åpne kisten, forsvinner en stor del av ham. Empatien dør og ensomheten blir vekket til live.

Homofil

Årene går og Dennis blir mer og mer innesluttet. Moren og stefaren vier søsknene mer oppmerksomhet, og Dennis tilbringer mye tid alene på stranden hvor han ser på bølgene og tenker på bestefaren.

Ved en anledning holder han på å drukne. Han ser bestefaren strekke ut en hånd. I samme øyeblikk blir Dennis reddet opp av en tilfeldig forbipasserende.

Familien flytter senere inn i en ny leilighet, og moren får fire barn med sin nye mann.

Tidlig i ungdomsårene merker Dennis at han er annerledes enn de andre guttene. Tankene omkring det å være homoseksuell surrer rundt i den unge guttens hode.

Guttene han blir tiltrukket av, har ofte like ansiktstrekk som lillesøsteren. Ved en anledning antaster Dennis storebroren mens han sover. Han blir også selv antastet av en eldre gutt – og senere uttalelser viser at det ga ham en nytelse.

SKUESPILLER: David Tennant spiller den norskbritiske seriemorderen. Foto: C More

Fantaserer om bevisstløshet

Som 14-åring melder Dennis seg inn i den frivillige militære ungdomsorganisasjonen The Army Cadet Force, ved siden av skolegangen.

I 1961 vil han inn i hæren, og han starter som kokk i Army Catering Corps. Dennis gjør seg bemerket. Årene i hæren har han senere omtalt som de beste i sitt liv.

Dennis går videre i hæren og ender i 1964 opp som menig i den tyske byen Osnabrück. Den sjenerte 19-åringen tyr ofte til flaska for å bli varmere i trøya. Ved en anledning drikker Dennis og en ung, tysk soldat så mye at de begge mister bevisstheten. Da han våkner på gulvet hjemme hos tyskeren, begynner fantasiene om seksuell omgang med bevisstløse personer.

Dennis jobber som kokk for den britiske hæren i både Norge og Yemen i årene som kommer. Han dagdrømmer stadig om bevisstløse gutter – og fantaserer også om at han selv blir utnyttet. Dennis drikker til han stuper, i håp om at andre gutter i hæren vil forgripe seg på ham.

Det er under et opphold i Berlin at Dennis får sin første seksuelle opplevelse med en kvinne. Han skryter av akten til sine kolleger i hæren, men innerst inne føler han noe helt annet.

Onanerte i likhuset

I hele elleve år er Dennis i den britiske hær, før han i 1972 velger å returnere til familien. 27-åringen ender karrieren som korporal.

Vel hjemme havner Dennis i munnhuggeri med broren Olav Jr, da de sammen ser en dokumentar om homofili. Den eldre broren snakker nedlatende om legningen, mens Dennis framsnakker homofili.

PORTRETTERER SERIEMORDEREN: David Tennant spiller Dennis Nilsen i serien «Des». Foto: C More

Krangelen mellom de to brødrene ender med at de aldri skal se hverandre igjen. Dennis flytter ut hjemmefra og får jobb i London-politiet.

Året er 1973 og Dennis savner kulturen som var i hæren. Han jobber som politibetjent, men er mye ensom om kveldene og tyr til flaska titt og ofte. Han begynner å gjøre seg kjent i storbyens ulike homsebarer.

Dennis er bare ett år i politiet før han tar jobb som sikkerhetsvakt. Det skal senere komme frem at han sluttet i jobben som betjent fordi han ble tatt på fersken mens han onanerte i likhuset.

Dennis bytter igjen jobb, og starter denne gangen i et bemanningsbyrå. Dette blir hans aller siste arbeidsplass før han den 4. november i 1983 blir dømt til livstid i fengsel.

Ensom

I 1975 møter Dennis en mann ved navn David Gallichan (20). Han er arbeidsløs og bor på et vandrehjem. De to mennene finner tonen og bestemmer seg for å flytte sammen til Melrose Place 195 nord i London. Dennis tjener pengene, mens David dekorerer leiligheten.

De betegner seg ikke som et kjærestepar, men er intime en sjelden gang. Med tiden blir mennenes forhold mer anspent, og i ny og ne tar de begge med seg andre seksualpartnere hjem. David bestemmer seg for å flytte ut etter to år under samme tak.

33-åringen bor nå alene, og sitter mye ensom etter arbeidstid. Han prøver å møte nye menn, men alle relasjoner blir kortvarige.

Dennis overbeviser seg selv om at det er han selv som er problemet, og tenker at han er umulig å leve med. Ølen og brennevinet er de eneste som ikke forlater ham.

FRA SERIEN: David Tennant som Dennis Nilsen og forfatter Brian Masters, spilt av Jason Watkins. Foto: C More

Drapene

Fra desember 1978 og frem til arrestasjonen i 1983, dreper Dennis minst 15 gutter og menn. Han finner ofrene sine på mørke puber og homsebarer, og frivillig blir de med ham hjem for å nyte god mat, drikke alkohol og høre på musikk.

De aller fleste blir kvalt liggende i sengen, mens de er svært beruset. Deretter bader han likene, og gjør de «rene og pene». Ofte deler Dennis seng med ett eller flere lik om natten, for å føle en nærhet.

«God natt», sier han og kysser offeret på pannen.

Likene blir gjemt under gulvplankene i ukesvis frem til de begynner å lukte. Dennis fjerner organene via et lite snitt i magen. Han spyler innvollene ned i do, mens han brenner kroppsdelene og graver dem ned i hagen.

Da en rørlegger blir tilkalt på grunn av tette rør hos naboen, finner han rester etter flere mennesker. Han tilkaller politiet. På Dennis' kjøkken står det en gryte med et avkappet hode i.

I fem år har han drept minst 15 mennesker, uten et snev av mistanke fra verken politiet eller kolleger.

På spørsmål om hvorfor, svarer Dennis etterforskerne:

«Jeg vet faktisk ikke. Jeg hadde håpet at dere hadde svaret.»

