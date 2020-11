Volkswagen er i full gang med sin elektriske storoffensiv. Innen 2023 skal konsernet investere så mye som 33 milliarder euro på elektrisk mobilitet.

Det er kompaktbilen ID.3 som er først ut i den nye ID-familien. Men nå får den også følge av storebror ID.4.

Sistnevnte blir utvilsomt en viktig og svært spennende bil for Volkswagen, spesielt i Norge. I motsetning til ID.3 får ID.4 både mulighet for hengerfeste og firehjulsdrift.

Tidligere har den elektriske SUV-en vært på et uoffisielt norgesbesøk, godt kamuflert. Nå er nykommeren endelig på plass i landet – helt uten folie.

Vi i Broom har allerede fått en nærmere titt på bilen, den samme som ble vist under verdenspremieren tidligere i høst.

Her er ID.4 i Norge – lenge før tiden

Foreløpig finnes det kun to eksemplarer av ID.4 i verden. Akkurat nå er den ene på plass i Norge – med både takboks og hengerfeste.

Flere tusen har bestilt

På den eksklusive førvisningen av ID.4, hos den norske VW-importøren i Oslo, er det tydelig at forventningene til bilen er store.

– Vi er overbevist om at ID.4 blir Norges mest solgte bil i 2021. Dette er en modell vi mener treffer markedet perfekt, i det sterkt voksende SUV-segmentet. At bilen også blir tilgjengelig med firehjulsdrift og hengerfeste, er noe vi vet nordmenn setter stor pris på, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Til Broom kan Edvardsen-Eibak allerede bekrefte at flere tusen nordmenn har bestilt og signert kontrakt på ID.4, etter lanseringen 24. september i år.

– Interessen for bilen er stor, og vi gleder oss til å utlevere de første kundebilene i januar, legger Edvardsen-Eibak til.

Dersom man bestiller ID.4 1ST i dag, bekrefter Volkswagen levering i mars neste år.

Interiøret deler mye med ID.3. Men bilen er naturligvis større og byr på merkbart bedre plass.

Romslig

Med 4,58 meter i lengderetning, 1,85 meter i bredden og 1,63 meter i høyderetning, er ID.4 et lite hakk større enn for eksempel Volkswagen Tiguan.

Ettersom ID.4 også bygges på den nye MEB-plattformen, som er dedikert elektriske biler, blir også plassutnyttelsen god.

ID.4 1st leveres i fire farger: Hvit, gul, grå eller blå.

Grunnet strenge smittevernhensyn, fikk vi dessverre ikke anledning til å sitte i bilen. I stedet fikk vi en grundig gjennomgang og demonstrasjon av Volkswagen.

Akkurat som konsern-slektning Skoda Enyaq, fremstår også ID.4 som en romslig og luftig bil. Det gjelder også for baksete-plassen.

Bilen vi har sett nærmere på er Max-utgaven, som vi si at bilen er proppet med utstyr. (Se egen liste over utstyrsnivået på Max-utgaven nederst i saken.)

Bilen som snart også skal vises digitalt til landets forhandlere, er utstyrt med både takboks, hengerfeste og hundebur i bagasjerommet. En skikkelig «norgesrigg», der altså.

Se video nederst i saken.

Test ID.3: Norges mest solgte – men rekkevidde-mester er den ikke

VW-direktør, Harald Edvardsen-Eibak, demonstrerer plassen i baksetet – som slett ikke er verst.

4x4 til sommeren

I første omgang har Volkswagen åpnet ID.4-salget i Norge, ved å tilby to versjoner: ID.4 1ST og ID.4 1ST Max.

Begge lanseringsmodellene har en motoreffekt på 204 hk (150 kW), og et batteri på 77 kWt netto. Rekkevidden er på inntil 496 kilometer for ID.4 1ST og 487 kilometer for ID.4 1ST Max.

Grunnen til at Max-versjonen har noe kortere rekkevidde handler rett og slett om vekt og størrelsen på felgene (20’’ kontra 21’’).

Prisene på de to versjonene er henholdsvis 426.900 kroner og 509.500 kroner – sistnevnte er altså utgaven som er fullspekket med utstyr.

Til Broom forteller Volkswagen-importøren at det også er stor interesse for 4x4-utgaven av ID.4, og at dette trolig blir den store volummodellen neste år. Salget av ID.4 med firehjulsdrift starter først våren neste år, med utleveringer sommeren 2021.

Les mer om ID.4 og de ulike utstyrsnivåene her

Volkswagen lover at ID.4 blir levert med nyeste programvare-oppdatering, slik at kundene ikke trenger oppdatere dette i etterkant. På dagens ID.3 er nemlig ikke programvaren 100 prosent ferdigutviklet...

75 elbiler innen 2029

ID.4 blir Volkswagens andre bil basert på den modulære plattformen for elektriske biler (MEB), og den første helelektriske SUV-en fra merket.

Kompakt-SUVen blir i likhet med ID.3 også produsert karbonnøytralt på fabrikken i Zwickau, Tyskland. Den energikrevende produksjonen av batteriene blir for eksempel gjort 100 prosent med elektrisitet fra fornybare kilder.

I tillegg til Europa-produksjonen i Zwickau, vil ID.4 også produseres i Kina og USA for akkurat disse markedene.

Innen 2029 skal Volkswagen-konsernet (alle bilmerker inkludert) lansere hele 75 helelektriske modeller.

Her får du Norges første videotest av VW ID.3

Ekstrautstyr som er inkludert i 1st Max: 21-tommers Narvik lettmetallfelger

LED Matrix-hovedlykter med dynamisk lysassistent, belyst list mellom hovedlyktene og belyste dørhåndtak

3D-LED-baklykter med dynamisk blinklys

Panoramaglasstak

12-tommers infotainmentskjerm

Komforttelefonmedinduktiv ladefunksjon

Head-up-display med utvidet virkelighet (AR-HUD)

Style Plus interiør: ArtVelours-setetrekk i stoff/mikrofleece, 12-veis elektrisk justering, sidespeil med minnefunksjon, korsryggstøtte foran med pneumatisk justering og massasjefunksjon, uttrekkbar lårstøtte

Climatronic (3-soners) med betjeningspanel for klimaanlegg bak

Variabelt bagasjeromsgulv, bagasjeromsnettog nettingvegg

Travel Assist kjøreassistent, (trafficassist køkjøringsassistent), Side Assist feltskifteassistent, EmergencyAssist, Area Viewområdevisning

Proaktiv passasjerbeskyttelse

Easyopen/close–bakluke med sensorstyrt åpning og lukking

KeylessAdvanced nøkkelfri låse-og startsystem

Progressiv styring og DCC adaptivt understells

Se bildene av ID.4:

Under kan du bli med på en kort omvisning av ID.4 i Norge: