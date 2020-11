Østerrikske spillere får landslagsnekt mot Norge etter koronautbrudd

Samtlige Salzburg-spillere testet negativt for covid-19-viruset sist fredag i forkant av helgens kamp mot Rapid Wien. Søndag var situasjonen en helt annen. Da ble klubbens landslagsspillere testet, og seks av prøvene var positive. På klubbens hjemmeside skriver de at samtlige seks har fått nei til å dra på landslagssamling, og at hele laget er satt i karantene.

Ingen av spillerne skal vise symptomer på at de er syke, men de må likevel i selvisolering. Hele laget skal testes på nytt mandag.

Ifølge ORF er det tre av spillerne på Salzburg som hadde vært aktuelle til kampen mot Norge. Det er ikke kjent om alle disse har avgitt positiv test.

Salzburg-spillerne som er tatt ut i Østerrike-troppen, er keeperen Cican Stankovic, forsvarerne Andreas Ulmer og Albert Vacci.

Karantenereglene har gjort at den tyske bundesligaklubben Werder Bremen også har nektet sin spillere å dra på landslagssamling. Det har rammet Marco Friedl, som dermed heller ikke er aktuell til nasjonsligakampen mot Norge i Wien.

Østerrike skal også spille treningskamp mot Luxembourg 11. november og mot Nord-Irland i nasjonsligaen 15. november.

