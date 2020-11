Vaksineprodusent: Den er mer enn 90 prosent effektiv

Nye resultater vaksineprodusenten Pfizer har kommet frem til viser at vaksinen de har hatt ute for testing er mer lovende enn de hadde turt å håpe på.

Mandag kunne legemiddelprodusenten Pfizer annonsere at de tidlige analysene gjort av deres koronavaksine er veldig lovende. Vaksineprosjektet er et samarbeid mellom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech.

Ifølge The New York Times kommer de frem til at vaksinen er effektiv i å forhindre koronaviruset.

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, har fått med seg resultatene og synes det er gode nyheter.

– Det er vel ikke noe annet enn et gledelig resultat. Beskyttelsesgraden ligger på 90 prosent som er veldig bra, sier Madsen.

Han sier dette har vært et av de store spørsmålene vedrørende vaksineprosjektene.

– Dette gjør at kan være et effektivt våpen i kampen mot pandemien. De har også funnet ut at vaksinen gir lite bivirkninger, noe som også er bra, sier Madsen.

Han påpeker at det endelige resultatet ennå ikke har kommet, og at dette er en midlertidig vurdering.

– Testene er ikke helt ferdig, så vi vil fortsette oppfølgingen til resultatet er klart, sier han.



Historisk

– Dett er et historisk øyeblikk. Dette er en knusende situasjon, en pandemi. Men vi har begitt oss ut på en vei og satt oss et mål som ingen noensinne har oppnådd: å komme med en vaksine innen et år, sier senior president i Pfizer, Kathrin Jansen til avisen.

Resultatene betyr imidlertid ikke at en vaksine er nært forestående. De foreløpige resultatene baserer seg kun på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant 44.000 mennesker i USA og andre land.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

Vil tilby 50 millioner doser

– Vi er et stort steg nærmere å kunne gi mennesker verden rundt et sårt tiltrengt gjennombrudd for å få slutt på denne globale helsekrisen, heter det videre i uttalelsen.

Nyheten kommer mens koronasmitten er tiltakende i store deler av verden, med stadig flere innlagte i intensivavdelinger og økende antall døde som følge av pandemien.

Selskapet sier de forventer å kunne tilby rundt 50 millioner doser av vaksinen i 2020, og opptil 1,3 milliarder doser i 2021.

Vaksinen er blant ti kandidater som er i de siste fasene av testing.

Selskapet sier analysene de har gjort viser at vaksinen er 90 prosent effektiv på de frivillige testpersonene som ikke har hatt korona. Det vil si at den fungerte på ni av ti testpersoner.