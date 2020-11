Avslører hjerteskjærende problem etter bruddet

Den 51 år gamle skuespilleren åpner opp om bruddet med Kate Beckinsale i 2002 og tiden borte fra datteren Lily i podcasten «Changes».

Samtidig som forholdet tok slutt, slet han karrieremessig – noe som fikk store konsekvenser da han ikke fikk arbeidsvisum i samme land som familien.

Fikk ikke bli i landet

Etter bruddet med skuespillerkollegaen, fikk han en annen nedslående beskjed: Han måtte forlate USA.

FAMILIE: De to foreldrene lot ikke bruddet hindre dem fra å oppdra datteren sammen, så godt det lot seg gjøre. Foto: Stella Pictures

– Å gå gjennom at forholdet raknet og ha et ungt barn, og så måtte lage et nytt liv et nytt sted fordi datteren min og moren bor i et annet land... Det var vanskelig nok, sier han i podkasten, og fortsetter:

– Jeg hadde ikke visum for å bli i Amerika, så hver gang jeg dro, måtte jeg reise tilbake til Storbritannia. Jeg visste aldri om jeg fikk lov til å komme inn igjen. Så det endte med at jeg måtte få jobb i Storbritannia fordi jeg egentlig ikke fikk noe arbeid i Amerika.

Skuespilleren sier at jobbavslagene fikk han til å stille spørsmål ved flere sider av han selv.

Sheen mener han var en «fuck up» i den perioden, som ga han enda mer problemer på privaten.

– Det var spesielt vanskelig, for da jeg gjorde intervjuer eller sånne ting i forbindelse med prosjektene jeg jobbet med, så fortsatte jeg å drite meg ut. Jeg sa feil ting i intervjuene.

FEIRET: De to ekskjærestene feiret at datteren kom inn på college i 2016, og er fortsatt gode venner. Foto: Stella Pictures

Stjernepar

Han møtte Beckinsale i 1995 da han spilte i teaterstykket «The Seagull», og de tok fikk datteren Lily fire år senere.

I dag har han et godt forhold til både ekskjæresten og datteren. Han har funnet lykken med den svenske skuespiller Anna Lundberg, og i 2019 fikk de datteren Lyra sammen.

Som de fleste vet, skjøt også karrieren hans fart etterhvert. Sheen har vært i en rekke kjente serier som «Masters of Sex», «The Queen» og «Midnight in Paris».

For tiden er han aktuell i den svært kritikerroste serien «Prodigal Son», som kan strømmes på TV 2 Sumo.