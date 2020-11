– Julen kan bli preget av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus

Helseminister Bent Høie kommer med en kraftig advarsel til nordmenn, men sier at det ikke er for sent å snu trenden før jul.

Mandag holdt regjeringen pressekonferanse med siste nytt om koronasituasjonen i Norge.

Smittesituasjonen i Norge er på et kritisk punkt og helseministeren legger ikke skjul på at dette kan få konsekvenser for julefeiringen.

– Hvis vi ikke griper denne muligheten kan julen bli preget av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus. Den gode maten og de fine gavene kan bli liggende urørt fordi noen har blitt alvorlig syke, sier Høie.

Helseministeren gjentar derfor viktigheten av at folk holder seg hjemme og følger alle smitteverntiltak.

– Vi må få kontroll før smitten skyter fart for alvor. Den muligheten har vi kanskje ikke om en uke eller to. Den muligheten har vi nå, sier Høie.

Hardest rammet

For å understreke alvoret i situasjonen Norge står i viste helseministeren til det som skjer i Belgia. I løpet av bare noen uker skjøt smitten fart og nå er Belgia et av de hardest rammede landene i Europa.

– Nå blir 600 personer lagt inn på sykehus hver eneste dag, og hver dag dør 160 mennesker, sa Høie.

Han sier at det er viktig at Norge får kontroll på smitten nå slik at man ikke får en liknende situasjon som i Belgia.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå kan vi stå i en lignende situasjon som Belgia om syv uker, sier Høie.

Smitter fra mink til menneske

Koronaviruset kan i likhet med andre virus endre seg og mutere. I Danmark har man oppdaget at et mutert koronavirus har begynt å spre seg hos mink. Alle mink i Danmark har derfor blitt avlivet.

– Disse mutasjonene kan gjøre viruset både mer og mindre smittsomt. Koronaviruset er mer stabilt enn influensaviruset, men mutasjoner må forventes, sier Line Vold fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI følger nøye med på situasjonen i Danmark. Flere av de som blir registrert smittet i Nord Jylland, i området der minken var, har blitt smittet av en variant av viruset som opptrer i mink.

– Dette viser at viruset kan smitte fra mink til mennesker og så videre fra menneske til menneske, sier Vold.

Saken oppdateres.