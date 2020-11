Slik svarer hun på romanseryktene: – Jeg har veldig tro på kjærligheten

Bare noen uker etter «Farmen kjendis»-oppholdet i 2018, gikk Kathrine Sørland og ektemannen Andreas Holck fra hverandre etter tolv års ekteskap.

Nå er den tidligere missedronningen aktuell med selvbiografien «Du skal ikke tro at du er noe», hvor hun forteller åpent og ærlig om blant annet utfordringene knyttet til pillebruk, skilsmissen og den gangen hun avviste Donald Trump.

Under et intervju med Dorthe Skappel beit programlederen seg merke i et spesielt kapittel.

Se intervjuet i videovinduet over.

Spesiell sjelevenn

– I et bittelite avsnitt står det: «Når jeg hadde kjærlighetssorg på det verste så fant jeg en sjelevenn, og mer vil jeg ikke si om den saken». Hva er det?

– Det er helt riktig det. Jeg fant absolutt en sjelevenn og jeg ville aldri vært den foruten. Og mer vil jeg ikke si om den saken.

– Hvorfor ikke?

– For min del så syns jeg det var så vanskelig sist Leon fikk hele privatlivet mitt «splashet» opp i media, det var så vondt - virkelig. Det sitter så godt i meg enda, så jeg har bestemt meg for at privatlivet, det vil jeg holde for meg selv. Jeg vil beskytte meg selv også, svarer Sørland.

Går i terapi

Sørland og eksmannen fikk sønnen Leon sammen i 2008, og modellen er opptatt av å beskytte privatlivet for å skåne sønnen.



– Jeg har blitt flinkere til å kommunisere med ungen min. Så meg og han har en fin kommunikasjon nå. Problemet er at der jeg bor så snakker folk, og da blir han bombardert. Der blir jeg overbeskyttende, forteller hun.

Selv om Sørland er tilbakeholden på om hun dedikerer dette lille kapittelet om en sjelevenn til en spesiell flørt, er hun langt ifra fremmed for å innrømme at hun gleder seg til å finne kjærligheten på nytt.

– Du er en flott dame, kjærlighetslivet er ikke over - hva tenker du om det?

– Jeg har veldig tro på kjærligheten. Jeg er en romantiker og elsker romantikk og roser og alle klisjeer. Men jeg har tatt et oppgjør med meg selv de siste månedene og jeg merker at det sitter godt der inne.

Sørlendingen har også de siste månedene gått til terapi for å jobbe med seg selv etter skilsmissen.

– Jeg går til terapi. Jeg gjør mye for å være mer glad i meg selv, for å gi mer til den personen jeg ender opp med. Men akkurat nå er det bare «me, myself and I», forteller hun.