TV-produsent slakter NRKs nysatsning

«Maskorama» er den norske versjonen av det amerikanske «Masked singer», men programmet har sin egentlige opprinnelse i Sør-Korea.

Konseptet er enkelt; Kjendiser gjør sangopptredener mens de har på seg kostymer for å skjule identiteten sin. Seerne stemmer på sin favoritt og er med på gjetteleken.

Lørdagens direktesending ble i følge Kampanje sett av over 800.000 og hadde en markedsandel på 46,9 prosent.

– Helt grusomt

Geir Bie har tidligere vært med på å produsere store norske TV-program slik som «Skal vi danse», «Spellemannprisen» og «Gullruten».

Lørdag kveld kastet han seg over tastaturet etter å ha sett første episode av «Maskorama».

I et innlegg på sin Facebook-profil sparte han ikke på kruttet og kalte programmet for «noe skikkelig rør» og «et fryktelig teit musikk-konsept».

Opphetet diskusjon

Facebook-posten skapte reaksjoner - både positive og negative, og innlegget har i skrivende stund 94 kommentarer.

Flere er enig i Bies påstander og kritikken spenner seg fra enkle kommentarer som «flaut» og «elendig» til påstander om at det er morsommere å se maling tørke.

På den annen side, er det flere som er uenig, og påpeker at barna synes det er gøy. Flere store TV-navn både i og utenfor produksjonen er på ballen og ber Bie gi konseptet en sjanse, og mener han er alt for krass i kritikken.

– Ingenting i beste sendetid å gjøre

Da God kveld Norge slår på tråden til Geir Bie står han fast ved at det er et dårlig konsept.

Samtidig påpeker han at det er flinke folk som jobber med det, og at det ikke er produksjonen det er noe galt med. Han mener de må tåle kritikken og legger til at han selv også har stått for noen TV-flopps gjennom årene.

Selv om han på Facebook er kritisk til kostymene sier han;

– Det er ikke noe galt med produktet. Det ser lekkert ut, det er pene ting, det er pene farger, det er pent lys- alt er på stell. Men det funker ikke dramaturgisk.

Han benytter sjansen til å rose NRK for konseptet «Stjernekamp» og legger til at han synes det er synd å nå lansere et så konstruert konsept som han mener «Maskorama» er.

– Det kunne kanskje funket i et annet land, men jeg synes ikke det har noe på norsk TV å gjøre. Jeg synes det er et elendig konsept. Og det står jeg for.

Også dommerpanelet er han kritisk til.

– Man prøver å konstruere noen meninger om noe man egentlig ikke aner hva er. Jeg trodde det skulle være en sangkonkurranse, men så ble det jo en kjendiskonkurranse. Det synes jeg var alt for utydelig, sier han.

– Helt uenig

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, forteller at responsen etter lørdagens sending har vært enorm og at de aller fleste tilbakemeldingene har vært positive.

UENIG: Jan Egil Ådland er veldig fornøyd med NRKs nysatsning Foto: Privat

– Det er så mange som har snakket om dette programmet. På meg så virker det som at de langt fleste er positiv til konseptet.

Han forteller at dette er et populært konsept som gjør storsuksess mange steder i verden, og at hans jobb som prosjektredaktør i NRK er å plukke ut det beste innholdet for publikum.

– Det er selvfølgelig veldig synd at vi ikke traff Geir Bie med dette konseptet. Folk har forskjellige meninger, og det må vi bare leve med.

Han forteller at han er helt uenig at dette er et program som ikke passer i Norge, og mener de har lagt seg på en litt annen linje enn for eksempel USA.

– Jeg er veldig fornøyd med programmet, og ikke minst med at det var så mange som fulgte premieren, avslutter han.