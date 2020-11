Saftig sjokoladekake med glasur

Konditor Elin Vatnar Nilsen baker en himmelsk god sjokoladekake i langpanne. Her er det ikke spart på noe.

Oppskrift: Elin Vatnar Nilsen, krem.no

Ønsker du å lage den kaken med fyll? Del den i to og legg et lag med glasur imellom og på toppen, eller fyll med vaniljekrem og legg sjokoladeglasur over kaken.



Dette trenger du:

7 egg

300 g sukker

200 g smør eller margarin

100 g sjokolade (mørk)

3 ss kaffe (flytende)

200 g hvetemel

2.5 ts bakepulver

Glasur:

2 dl sukker

2 dl fløte

100 g smør

100 g firkløver (eller annen sjokolade du liker)

Slik gjør du:

Finn fram og mål/vei opp alle ingrediensene. Dekk langpannen med bakepapir.

Varm stekeovn til 200 grader.

Pisk eggedosis av egg og sukker, pisk til eggedosisen får en tykk konsistens. Vei opp smør/margarin og hakket sjokolade. Hell på kaffe. Smelt i mikroovn eller over vannbad. Hell blandingen i en tynn stråle i eggedosisen og rør sammen til alt er blandet, men ikke rør for mye/for lenge. Sikt inn mel og bakepulver. Sikt inn litt etter litt. Vend inn med en slikkepott. Hell kakerøren over i bakepapirkledd langpanne. Stek på midterste rille, over/undervarme i 18-20 minutter. Avkjøl kaken litt før du tar kaken ut av langpannen og avkjøler videre på rist.

Ha alle ingrediensene til glasuren i en kjele og kok på middels varme i 10-12 minutter. Lag noen fordypninger i kaken for eksempel baksiden av en sleiv. Hell på glasuren og stryk den utover kaken. Avkjøl litt før du deler kaken i passende biter. Kaken kan fint fryses, men er også holdbar i flere dager i romtemperatur.