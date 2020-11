Frp dropper store skattekutt til folk flest i nytt budsjett

Beskjedne 390 millioner kroner er alt Frp-leder Siv Jensen er villig til å bruke på kutte i inntektsskatten i Frps alternative budsjett for 2021.

De pengene skal brukes på å øke frikortgrensen fra 60.000 til 80.000 kroner. Det tilsvarer litt over 1 kroner mindre i skattekutt per dag for personer med inntekter rundt 100-300.000 kroner årlig.

Men til de rikeste i landet, de som betaler formuesskatt, er Frp mer gavmilde. Der foreslår de reduksjoner, sammenlignet med regjeringens forslag, på drøyt to milliarder kroner.

Derimot satser Frp på enorme avgiftskutt. Hele 16,5 milliarder kroner vil Frp bruke på å redusere avgiftsnivået de selv var med på å øke med 6,3 milliarder da de selv satt i regjering.

Det inkluderer å redusere avgiftene på øl, vin og snus til svensk nivå. Dette avgiftskuttet står alene for over seks milliarder kroner av partiets totale avgiftskutt.



Frp møter regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre til forhandlinger om neste års statsbudsjett klokken 14.30 mandag.