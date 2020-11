Lørdagens Skal vi danse blir historisk

På grunn av den alvorlige utviklingen i koronasituasjonen blir det gjort endringer i de to siste Skal vi danse-sendingene.

Forrige uke varslet Regjeringen om strengere koronarestriksjoner for hele landet. Fredag besluttet også byrådet i Oslo en ny sosial nedstengning som følge av den dramatiske utviklingen av koronasituasjonen i hovedstaden. Dette rammer også Skal vi danse.

På grunn av de nye restriksjonene har produksjonen og TV 2 besluttet at lørdagens sending skal gå uten publikum – for første gang på 16 sesonger.

– På grunn av koronasituasjonen og nye innstramminger fra myndighetene, har vi bestemt oss for å kjøre de to siste Skal vi danse-sendingene uten publikum i salen, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Skal lage fest likevel

Hun sier videre at seerne nok ikke kommer til å merke det noe særlig, og at mangelen på publikum ikke skal legge en demper på stemningen i de to gjenværende sendingene

– Sammen med danserne, kjendisene, dommerne og crewet skal vi lage fest i studio på alle mulige måter. Nå er det semifinale og finale som gjenstår, og vi kan love at alle der hjemme også skal få kjenne på intensiteten og dansegleden selv om vi nå ikke kan ha publikum til stede, sier Haldorsen.

Lørdag er det semifinale i Skal vi danse. Her skal fysiker og programleder Andreas Wahl (37), realitydeltaker Nathan «Nate» Kahungu (24) og programleder Marte Bratberg (31) og dansepartnerne kjempe om en plass i finalen.

– Trist

Wahl vedkjenner at det blir litt vemodig å danse uten publikum i salen.

– Det blir trist å ikke kunne ha venner eller familie i salen, men jeg tror vi skal klare å danse for de som sitter hjemme. Det er jo enda flere nå, sier han.

Forrige uke var det nemlig Thomas Alsgaard og Rikke Lund som tok den bitre fjerdeplassen. Paret måtte forlate konkurransen etter å ha tapt danseduellen mot Bratberg og Benjamin Jayakoddy.

Både Alsgaard og Lund var dog svært fornøyd med å ha holdt så lenge i konkurransen.

– Det har ikke vært en dansekonkurranse for meg. Jeg har aldri tenkt på plassering, men heller som en utfordring, å tørre å pushe litt grenser. Det har vært en kjempesuksess, sa Alsgaard etter lørdagens exit.