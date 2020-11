Dette er psykologens beste tips for å komme seg gjennom nok en «lockdown»

En full sosial nedstengning kan være tøft for mange, men man bør finne motivasjon for å kunne gå tilbake til en tilnærmet normal hverdag, mener Espen Nakstad.

Før helgen kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med beskjeden mange fryktet. Oslo innfører sosial nedstengning som i første omgang strekker seg tre uker fram i tid.

Tirsdag er alle tiltakene i Oslo iverksatt, inkludert full skjenkestopp. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo, er samlinger i private hjem.

Nå anbefaler regjeringen at man ikke bør ha mer enn fem gjester på besøk, enten det er hjemme, på hytta eller i hagen. De fem gjestene kommer i tillegg til hustandsmedlemmene, altså de som bor sammen i huset.



– Vi vil så langt som mulig skjerme barn og unge, skjerme sårbare grupper, men det er ingen tvil om at disse tiltakene vil ha store konsekvenser, sa han.

Bryllup, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden.

Det bør motivere

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller til TV 2 at tiltakene som ble iverksatt natt til tirsdag er strenge, men at man håper å se en flatere kurve på smittetallene de neste ukene.

– Vi håper å se effekten av disse tiltakene i løpet av denne uken, men det kan gå et par uker før man får fart på nedgangen, sier han.

Sist det var så strenge retningslinjer i hovedstaden var tilbake i mars. Da gikk man med en uvisshet om hvor lenge man skulle levere i «lockdown», men nå har Oslofolket altså fått en dato på hvor lenge man skal leve med de nye tiltakene.

– Hvordan skal man holde motet oppe nå?

– Det å kunne gå tilbake til et dagligliv slik vi hadde det i sommer, med mulighet til å møte flere venner og kjente enn vi gjør nå, håper vi vil hjelpe til å holde motet oppe, sier Nakstad.

– Kan må få en tilnærmet normal julefeiring dersom man tar i et tak nå?

– Ja, det regner vi med. Vi har sju uker på oss å klare det, sier han.

Vanemennesker

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg forteller at det er vanskelig å si noe generelt om hvordan mennesker blir påvirket av en ny «lockdown». Noen rammes hardt, der det påvirker både inntekt og ens arbeidssituasjon. For andre rammes ikke dette ikke like hardt, der man har fast jobb og bor utenfor bykjernen.

– Men når det er sagt, så mister vi noe av det som er aller viktigst for oss, nemlig den sosiale omgangen med andre, og muligheten til å bevege oss i kjente omgivelser. Det handler mye om at vi mister muligheten til å følge rutinene våre, sier han til TV 2.

– Utfordringen er at rutinene våre brytes. Vi er vanedyr. I tillegg er det uforutsigbart hvor lenge det kommer til å vare, sier han.

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg mener det er en fordel å tenke at dette vil vare lenger enn tre uker.

Hesselberg forteller at det jobbes med flere forskningsprosjekter som skal fortelle mer om hvordan folk håndterer en slik situasjon.

– Noen håndterer det dårlig, noen utvikler depresjon og andre har mer tvangslidelser knyttet til bakterie-/virusfrykt. Det blir veldig interessant å se på de resultatene, sier han.

– Innstill deg på at det vil ta lengre tid

– Hvilke tips og råd har du til folk for å forberede seg til en ny periode nå?

– Jeg tror det vil være lurt å innstille seg mentalt på at det kommer til å ta lengre tid enn du ser for deg. I tillegg bør man tilrettelegge hverdagen sin. Lag nye rutiner innenfor de nye rammene, oppfordrer han.

– Utfordringen med å kun tenke tre uker fram i tid, er at man kan bli passiv. Da endrer man ikke så mye, og hvis tiltakene varer lengre, vil du være inaktiv for lenge.

Han kommer med et konkret tips til folk de neste ukene:

– Det er en god strategi å planlegge for at de nye tiltakene vil vare lenger enn tre uker. Vi får en ny hverdag – igjen. Derfor er det viktig å etablere nye vaner som passer den hverdagen. Sørg for å at du gjør ting som er viktig. Beveg deg fysisk, vær sosial, men på andre måter enn det vanlige. Hvis det kun tar tre uker, så får det være en positiv nyhet, sier han.

– Hvor lang tid tar det å endre en vane?

– Det er vanskelig å si, men jeg vil anbefale å legge til rette for de tingene man føler man gjør ofte. Gjør det enkelt for det selv, sier han og kommer med et eksempel:

– Hvis treningssenteret ditt stenger, må du trene hjemme. Legg fram yoga-matta og gå til anskaffelse av et par manualer. Ha utstyret liggende klart, for da er det enkelt å komme i gang, sier han.

– Søk hjelp vil du trenger det

I tillegg mener Hesselberg at det er viktig å ta et aktivt valg for å etablere nye vaner.

– Ting kommer ikke av seg selv. De sosiale arenaene etablerer seg ikke selv. Man må bidra selv også.

– Hvordan opplever du at folk håndterer koronakrisen og den situasjonen vi står i?

– Mitt inntrykk er at folk håndterer det overraskende bra. Vi vet det er utfordrende for veldig mange, men det er en god andel som håndterer det bra. Kommer vi oss gjennom denne runden, så slipper vi høyst sannsynlig billigere unna enn veldig mange andre.

– Har du noen råd til de som ikke håndterer det like bra?

– Søk hjelp hvis man føler man trenger det. Man skal ikke bortforklare en vanskelig situasjon med den tiden vi er inne i. Selv om vi er i en vanskelig situasjon, så skal man ikke føle at man ikke skal belaste systemet. Søk hjelp hvis du føler for det, gjentar han.