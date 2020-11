Derfor er Israel-kampen svært viktig for Norge

Se Norge-Israel på TV 2 onsdag fra kl. 17.30

Til våren skal Norge spille de første kvalikkampene til VM 2022. Mens halve Europa skal til EM, er nåløyet svært trangt for å komme til VM. Kun gruppevinneren går direkte til verdensmesterskapet.

Da passer det dårlig å havne i en kvalikgruppe med for eksempel Frankrike og Nederland. Det ser desto lysere ut om Norge havner i gruppe med Danmark og Hellas.

Kampen mot Israel er avgjørende for at Norge fortsatt kan drømme om lettere motstand i VM-kvaliken.

Norge ligger for øyeblikket på 24. plass blant de europeiske nasjonene på FIFA-rankingen. Etter kampene mot Israel, Romania og Østerrike må Norge være blant de 20 beste nasjonene for å havne på nest øverste seedingsnivå før VM-kvaliken trekkes 7. desember. Akkurat nå ligger Irland på 20. plass.

Kan ta igjen Irland

Hvorfor er det viktig å havne på seedingsnivå 2? Lagene på nest øverste seedingsnivå (fra plass 11-20) kan ikke møte andre lag på nest øverste nivå i kvaliken. Norge vil dermed unngå å møte nasjoner som Polen, Ukraina, Sverige og Russland. I tillegg kan både Tyskland og Nederland falle ned på nivå 2 i løpet av november-kampene - den største frykten til alle andre nasjoner i de øvrige pottene.

Akkurat nå ser seedingspottene før kvaliktrekningen slik ut:

Pott 1: Belgia, Frankrike, England, Portugal, Spania, Kroatia, Italia, Danmark, Tyskland og Nederland

Pott 2: Sveits, Polen, Sverige, Wales, Ukraina, Østerrike, Serbia, Tyrkia, Russland og Irland

Pott 3: Slovakia, Island, Nord-Irland, Norge, Romania, Skottland, Tsjekkia, Ungarn, Bosnia og Hellas.

Irland ligger for øyeblikket på den gjeve 20. plassen med 1467,4 rankingpoeng. Norge ligger på 24. plass med 1456 rankingpoeng. Det skiller altså 11,4 poeng.

Irland møter England i privatlandskamp på onsdag. Norge møter Israel. Dersom både England og Norge vinner, vil de 11,4 poengene krympe til fattige 4,9 poeng.

Den «betydningsløse» kampen mot Israel er dermed alt annet enn betydningsløs.

Viktig playoff-oppgjør





Nå er det ikke Irland som er Norges hovedkonkurrent i kampen om 20. plassen. Irene skal møte både England og Wales borte før en enklere hjemmekamp mot Bulgaria. Gitt at Norge vinner sine tre neste kamper, vil irene uansett være bak Norge med tap mot England og Wales.

Da er det skumlere med Slovakia, Island og Nord-Irland.

Slovakia møter nemlig Nord-Irland i playoff-finale på nivå B i Nations League. Her skal det deles ut mange rankingpoeng. Fryktelig mange rankingpoeng. Island møter Ungarn i playoff-finale på nivå A.

Enkelt forklart gir seier i privatlandskamp rundt 3 poeng dersom man møter nasjoner på ca. samme rankingnivå. Seier i Nations League-kamp gir rundt 7 poeng. Seier i Nations League-playoffkamp gir rundt 11 poeng. Tap gir tilsvarende minuspoeng.

Man får litt mer poeng dersom man slår en bedre rangert motstander, og taper litt mer poeng dersom man taper for en dårligere rangert motstander.

Rankingen akkurat nå: 17. Serbia (1489,2)

18. Tyrkia (1486,1)

19. Russland (1480,2)

20. Irland (1467,4)

21. Slovakia (1466,5)

22. Island (1460,7)

23. Nord-Irland (1458,5)

24. Norge (1456)

25. Romania (1455,2)

For Norge vil seier mot Israel bety 3,3 plusspoeng. Tap vil bety 6,6 minuspoeng.

Et unntak er dersom playoff-kampene ender med straffekonk. Skulle det ende opp med straffespark-konkurranse mellom Slovakia og Nord-Irland vil vinneren få rundt 6 poeng. Det er selvsagt et drømmescenario for Norge. Tre norske triumfer vil gjøre at Lars Lagerbäcks menn ender på en poengsum like i overkant av 1475.

Slik ser programmet ut for Norges hovedkonkurrenter:

Irland: England (b, privatlandskamp), Wales (b, Nations League), Bulgaria (h, Nations League)

Slovakia: Nord-Irland (b, playoff-finale), Skottland (h, Nations League), Tsjekkia (b, Nations League)

Island: Ungarn (b, playoff-finale), Danmark (b, Nations League), England (b, Nations League)

Nord-Irland: Slovakia (h, playoff-finale), Østerrike (b, Nations League), Romania (h, Nations League)

Russland, Tyrkia og Serbia kan også falle kraftig på rankingen i løpet av november. Taperen av det innbyrdes oppgjøret Tyrkia-Russland kan fort få nervøse dager før den siste gruppespillkampen i Nations League, men det er mindre sannsynlig. Russerne har blant annet sikret seg en enkel privatlandskamp mot Moldova på torsdag.

Serberne kan fort havne i rankingtrøbbel om det blir tap mot Skottland i playoff-finalen i Beograd, men særlig sannsynlig er det ikke.

Serbia: Skottland (h, playoff-finale), Ungarn (b, Nations League), Russland (h, Nations League)

Tyrkia: Kroatia (h, privatlandskamp), Russland (h, Nations League), Ungarn (b, Nations League)

Russland: Moldova (b, privatlandskamp), Tyrkia (b, Nations League), Serbia (b, Nations League)