Renate (43) skulle bare kose seg med telys fra nærbutikken da det smalt – nå advarer hun andre

– Nå har jeg akkurat kommet fra sårstell, og det begynner å se fint ut, men herregud så vondt det var, sier Renate Zachariasen Nilsen (43) til TV 2.

Forrige helg skulle helsefagarbeideren og samboeren hennes, Tom Bjarne Jensen, se på TV hjemme i Rypefjord i Hammerfest kommune da det smalt.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

BANDASJERT: Renate hender er kraftig bandasjert etter ulykken. Foto: Privat

Merkelig blafring

Renate tente to telys bak seg, som er av den såkalte åttetimerstypen man får kjøpt i dagligvarebutikken.

– Jeg hørte at det ene lyset blafret så rart, så jeg prøvde å blåse det ut. Det nektet å slukke, så jeg løftet opp lysestaken for å blåse ut flammen, sier Renate til TV 2.

Plutselig sprutet det store mengder brennende stearin over hendene hennes.

FJERNET HUD: Slik så Renates venstrehånd ut på legevakta. Foto: Privat

Ubeskrivelige smerter

– Det luktet utrolig rart, som om det hadde vært en gassutvikling. Jeg stormet inn på kjøkkenet og fikk hendene under vann, mens samboeren min måtte få slukket lysene. Det var ubeskrivelig vondt, sier hun.

Renate Zachariassen Nilsen ble sendt rett til legevakta, hvor hun måtte få morfin mot de enorme smertene.

Hun hadde fått andregradsforbrenning på syv av ti fingre, og legen måtte klippe bort huden som var ødelagt.

Viktig lærepenge

Renate er nå på bedringens vei, og kan snart bruke hendene som normalt.

Hun har lært seg en viktig lærepenge:

– Når stearin når 115 grader, så blir det selvantennende, sier hun.

PÅ BEDRINGENS VEI: Slik ser Renates hånd ut mandag. Foto: Privat

I Renates tilfelle hadde selve veken tatt fyr.

– Er veken ute av posisjon og den har stått og brent i over en time, så må du ikke blåse ut lyset eller bruke vann. Da må man stenge oksygentilførselen, sier hun.

Advarer på Facebook

43-åringen har gått ut på Facebook for å advare folk mot farene som kan oppstå når man brenner denne typen lys:

«ADVARSEL! Forrige lørdag var jeg uheldig og fikk brannskader på syv fingre. Vi hadde tent flere åttetimer-telys, da jeg oppdaget at det ene lyset brant ukontrollert. Jeg forsøkte å blåse det ut, men ville ikke slukke. Så jeg tok tak med begge hendene, løftet telysestaken opp og blåste. Fikk da stearin over alle fingrene. Heldigvis går det fint nå. Fire fingrer trenger ikke lengre sårstell av helsepersonell, så er bare tre igjen.»

Kunne fått store konsekvenser

Hammerfest Brann og Redning har fanget opp innlegget, og på sin Facebook-side skriver de at det for tiden er dårlig vær og mørkt og at folk på grunn av koronatiltak er innendørs.

Da kan det være ekstra fristende å bruke av levende lys og åpen varme for å hygge seg litt.

«Av bildene og videoene som er vedlagt, så ser man at et enkelt telys kan forårsake alvorlige forbrenninger/skader. Om dette hadde truffet ansikt/øyne så ville skadeomfanget raskt blitt av et annet omfang, for ikke å snakke om konsekvensene av en eventuell brann,» skriver de.

Brennbar gass i telys

Videre skriver de at hvis man velger å bruke telys, så må de stå støtt med god avstand til annet brennbart materiale, og at de ikke står inne i lysestaker eller dekorasjoner som hindrer luftsirkulasjon.

«I dette tilfellet har lyset stått for seg selv i en lav lysestake som sikrer optimal tilgang av luft – altså helt korrekt. Men det er også et faktum at veken på lyset har veltet over mot den ene siden av lyset. Dette kan ha ført til at aluminiumshylsen som selve telyset ligger inni, over tid er blitt så varm at hele lysoverflaten avgir brennbar gass og at det flammer voldsomt opp,» skriver de.

Renate sier at hun nok ikke kommer til å bruke denne typen telys igjen.

– Hvis jeg gjør det, så skal jeg ikke til å la det brenne når jeg går ut av rommet, sier hun til TV 2.