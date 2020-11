Bruktbilselgeren glemte en viktig ting da Roger kjøpte bil

I november i fjor var Roger Dahl Thoresen og samboeren på jakt etter ny bil. De fant en Volvo XC 60 på Finn.no.

– Det er en kurant bil og den så veldig grei ut også, sier Roger.

Roger tok kontakt med selger, Autoco Hamar, og bilen ble kjøpt og hentet dagen etter. Men på vei hjem fra Hamar til Finnsnes begynte de å merke noe rart på bilen.

Problemer med styringen

– Det var noe med styringen, men vi klarte ikke helt å sette fingeren på det, forteller Roger.

Han fikk etter hvert bilen på verksted og der fant de feil.

– Da viser det seg at de har feilkode på styresystemet. Og så blir servopumpa skiftet først, og det går bra en stund. Men så kommer det tilbake. Da er det mer omfattende, og tangstanga må skiftes på bilen, sier Roger.

Men da han skulle få reparert skaden viste det seg at han ikke hadde garanti på bilen.

– Jeg tenkte at det var veldig rart, forteller Roger.

Rett garanti, feil dato

På kontrakten står det tydelig at 12 måneders garanti følger med bilen. Roger tok kontakt med Autoco Hamar, selskapet som solgte han bilen, for å høre hva som hadde skjedd.

Kort tid etter fikk han garantibeviset tilsendt på epost. Det var bare ett problem. Datoen for registrering av garanti var ikke fra kjøpsdatoen av bilen, men fra den dagen Roger tok kontakt med firmaet for å etterlyse garantien.

Han tar igjen kontakt med bilfirmaet. Han vil vite hva som skjer ettersom han ikke hadde en gyldig garanti på tidspunktet da skaden ble meldt inn. Men der var det lite hjelp å få.

– De hadde ikke tid til å snakke med meg, og det var noen andre som skulle ringe meg opp igjen, forteller han.

I nesten tre måneder prøver Roger å få svar fra Autoco Hamar på hva som vil skje videre. Men han får ikke svar.

– Man blir bare parkert. Det er full fortrenging, sier han oppgitt.

Menneskelig glipp

Når TV 2 hjelper deg tar saken, kommer daglig leder i Autoco Hamar, Claudio Ahumada på banen. Han mener det er en menneskelig glipp som førte til at garantien Roger skulle ha fra kjøpsdato ikke ble tegnet.

– Vi har solgt inn en garanti som vi har en ekstern part som står for, men vi har ikke godkjent denne garantien. Så den garantien var ugyldig, forteller Ahumada.

INTERVJU: Daglig leder hos Autoco Hamar Claudio Ahumada møter TV 2 hjelper deg på Hamar. Foto: Andreas Molland/ TV 2 hjelper deg

Tar ansvar

Ahumada sier at årsaken til at Roger ikke har fått et ordentlig svar før nå, er fordi personen som er ansvarlig for garantier hos Autoco Hamar har vært syk.

– Da jeg kom inn i bildet, det var da TV 2 hjelper deg kontaktet meg, bekreftet vi at reparasjonen skal vi stå ansvarlig for, sier Ahumada.

Han sier videre at de har bekreftet dette for kunden, og sagt at han skal ta kontakt med sitt verksted og at Autoco skal stå for reparasjonen. Han forteller videre at Autoco Hamar tar ansvar for garantiperioden da Roger ikke hadde dekning.

Bilen til Roger har nå endelig blitt reparert.

– Bilen har blitt hentet på verksted, alt fungerer og det fikk jo en lykkelig ende dette her, sier Roger til TV 2 hjelper deg.