Etter åtte uker på husmannsplassen, er tiden over for Olav Harald Ulstein (58) fra Sykkylven. Dermed ble også «trioen» på Torpet, bestående av Ulstein, Mathias Scott Pascual (28) og Karianne Amlie Wahlstrøm (29) oppløst.

De tre har holdt sammen i en stødig allianse fra start, som ingen av deltakerne fra Farmen klarte å bryte.

Det holdt derimot ikke helt til mål. Da Karianne Vilde Wølner (26) dukket opp på Torpet, etter å tapt mot Karianne Kopperstad (28) i kunnskaps-tvekamp inne på Farmen, måtte Ulstein møte henne i duell.

Han tapte konkurransen, og måtte dermed pakke sekken og reise hjem til 2020.

– Det var selvsagt kjipt å reise hjem igjen så nære målet. Jeg skulle gjerne vært med på finalen på Torpet, det er jo helt klart, men jeg ligger ikke våken og tenker på det. Jeg har hatt en fantastisk opplevelse, forteller Ulstein til TV 2 vel hjemme i Sykkylven.

UTE AV TORPET: Olav Harald Ulstein. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Utrolig slag

58-åringen bærer ikke nag til noen for at nettopp han av de tre måtte ryke.

– Valget om å gå ut i kamp tok jeg selv. Enkelt og greit fordi da hadde alle oss tre vært i kamp, så jeg følte det var min tur igjen, forteller han.

Dermed fikk han bryne seg på nok en duell med hammer og spiker. Sist gang han duellerte i grenen var syv uker tidligere mot Farmen-deltakeren Jostein Grav (59). Da vant Ulstein overlegent. Denne gang, mot Karianne Vilde Wølner, var han ikke like heldig.

– Jeg følte jeg hadde god kontroll på den konkurransegrenen, og jeg traff egentlig veldig bra selv, men Karianne Vilde hadde en spiker som var bedre enn min beste. Hun slo inn en spiker som var nesten av det utrolige slaget, så er det bare å gratulere og bøye seg i støvet. Det var fullt fortjent at hun vant, roser Ulstein.

MIDT I BLINKEN: Karianne Vilde Wølner (26) vant spikerkonkurransen etter å ha fått tre gode treff. Det var blinken helt til venstre som sendte henne til topps. Foto: TV 2.

Dyttet ut i kamp

Ulstein er raus med godordene når han forteller om oppholdet med de to andre på Torpet, men han innrømmer at ikke alt var like greit fra starten av.

– Det var litt opp-og-ned-følelser første uka, fordi jeg så at de hadde funnet tonen veldig fort, og jeg ble på en måte dyttet ut i kamp. De ville ikke diskutere noe, det var bare sånn det var, forteller 58-åringen og refererer til da han måtte ut i duell mot Grav, første uke på husmannsplassen.

– Jeg hadde håpet at det gikk an å diskutere den kampen, men de hadde bare bestemt seg for at jeg skulle ta den og da hadde jeg ingenting å si. Så jeg fryktet at de skulle bruke den makten, og at så snart det ble nye dueller så bare sendte de meg i kamp.

Ulstein forteller imidlertid at inntrykket endret seg raskt etter første uke. Nå tror han at han har fått venner for livet.

– Frykten min var visst helt ubegrunnet. De tok sine kamper og stusset ikke på det, så resten av oppholdet var bare fryd og gammen, sier han.

– De er to helt fantastiske folk å være sammen med. Jeg har ikke ledd så mye på det jeg kan huske. Vi hadde veldig bra kjemi selv om jeg er dobbelt så gammel som dem, og det ble en utrolig kjekk opplevelse fra ende til annen. Det er noen av de flotteste menneskene jeg har møtte i hele mitt liv, sier Ulstein.

VENNER FOR LIVET: Olav Harald Ulstein synes Karianne Amlie Wahlstrøm og Mathias Scott Pascual er noen av de flotteste menneskene han har møtt i sitt liv. Foto: TV 2.

Ikke dårlig samvittighet

For å beholde sin plass på Torpet har trioen gjort litt av hvert for å finte ut nye deltakere som har kommet fra Farmen, i løpet av de åtte ukene. De har blant annet gjemt matvarer, prøvd å spille ugjestmilde og lurt flere deltakere til å gi fra seg plassen uten å gå i duell.

58-åringen har derimot ikke dårlig samvittighet.

– Jeg har overhodet ikke noe dårlig samvittighet for hvordan vi har behandlet folk. Samtlige har gitt uttrykk for at de har hatt det veldig fint på Torpet, og i hvert fall to av dem har uttrykt at de skulle ønske at vi tre hadde vært inne på Farmen, for da hadde oppholdet deres vært mye bedre. Det er jo koselig å høre, forteller Ulstein.

Han tror det meste av apestrekene har gått verst utover dem selv.

– Vi prøvde jo å gjemme unna sukker og kaffe, og legge mus i fella for og skremme. Men problemet var at vi gikk jo rett i fella selv hver eneste gang. Når vi gjemte unna kaffen, så kom det selvfølgelig inn ei som ikke drikker kaffe, og så gjemte vi sukker og da kom det ei som fikk hodeverk av sukker, så da satt vi tre dager uten sukker.

TV 2 skrev også om deltakeren Wiktora Rønning (21) som fikk et tøft møte med Torpet, etter at trioen hadde fått vite at hun var en av de syv Farmen-deltakerne som hadde brutt smittereglene inne på gården.

– Wiktoria opplevde nok ikke Torpet som en god plass, men samtidig så følte vi at det var ganske illojalt at vi skulle sitte der lykkelig uvitende om at de som kom faktisk utsatte oss for en reell smitterisiko uten at vi visste om det. Det syntes vi ikke holdt mål, forklarer Ulstein.

GAV BORT SEIEREN: Marianne Lambersøy (49) gav seg i duellen mot Karianne Amlie Wahlstrøm (29) slik at 29-åringen fikk fortsette på Torpet sammen med de to andre i Trioen. Foto: TV 2

– Stort gjort

Det er ingen tvil om at 58-åringen har mange gode minner om både folk og hendelser fra perioden på Torpet. Noe av det han husker spesielt godt var da Farmen-utfordrer Marianne Lambersøy (49) gav fra seg sin plass under en duell mot trio-medlem, Karianne Amlie Wahlstrøm.

– Jeg synes det var veldig flott gjort av Marianne. I tvekampen mellom hun og Karianne, så gav hun plassen sin til Karianne. Det sto igjen som et av de store øyeblikkene. Karianne sto og ristet mens Marianne sto støtt som et fjell, da tok hun kniven og kastet den i bakken. Det synes jeg var stort gjort, forteller Ulstein.

Han kan samtidig avsløre at de tre har holdt god kontakt med Lambersøy i etterkant av programmet og var nylig på besøk hos henne i Stavanger.

Nedtur tilbake i 2020

Det eneste 58-åringen ikke savner fra husmannsplassen er den lite varierende kosten de fikk. Med noen unntak, gikk det nemlig mye i poteter og havregrøt.

– Den siste uka da var jeg så ekstremt lei av potetstappe at jeg sa «nå kan vi ikke lage mer potetstappe, jeg klarer ikke å spise det mer, nå er det havregryn til alle måltid».

Da Ulstein kom til hotellet etter at oppholdet var over, gledet han seg derfor til å spise et deilig og annerledes måltid. Det ble derimot ikke helt som han hadde tenkt.

– Jeg gikk ned i resepsjonen og spurte hva som var dagens rett. Etter at resepsjonisten hadde sjekket litt, fant hun ut at det var oksekjøtt med potetstappe. Da gikk jeg rett på rommet mitt og bestilte en Peppes Pizza som ble levert i resepsjonen. Det var litt nedtur, ler han.

