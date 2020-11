Forsker om vaksine-nyhet: – Fantastisk hvis det er en slik effektivitet

Professor og forsker Nina Langeland er positivt overrasket over at vaksinekandidaten til det amerikanske legemiddelselskapet ser ut til å være langt mer effektiv mot koronaviruset enn hun hadde forventet.

– Det er fantastisk om det viser seg at det er rett med en effektivitet over 90 prosent. Dette er høyere tall enn jeg hadde en realistisk forventning om, sier Langeland.

Optimisme for vaksinekandidat

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech melder mandag at deres koronavaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot korona.

Resultatene selskapene har presentert så langt er fra den første delen av sine masseutprøvingsstudier i den av avgjørende testingen i fase tre. Hvis de videre testene gir like positive utfall, uten store negative bivirkninger vil vaksinekandidatene kunne bli godkjente for vaksinering i stor skala.

Langeland minner likevel om at det fortsatt vil ta tid å få på plassen godkjent vaksine.

– Dette er tidlige data og vi må studere dem nærmere. Det som er viktig er at nok vaksinerte personer må ha vært eksponert for covid-19 for å si noe om effekt og bivirkninger. Vi vet heller ikke hvor lenge beskyttelsen varer. De studiene som nå pågår kan si noe om beskyttelse i 2-3 måneder. Ikke om de varer i et år eller ti, sier Nina Langeland.

Langeland, som er professor i smittsomme sykdommer ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, er stor tilhenger av vaksinering.

– Vi må huske på at vaksinasjon regnes som en av de største suksessene innen moderne medisin. Det finnes nå vaksiner mot mer enn 20 livstruende sykdommer, sier Langeland.

Redder liv

Gjennom sitt arbeid har hun sett hvordan nye vaksiner har reddet liv, men også hvordan holdningen til vaksinering har endret seg de siste årene.

– På 50- og 60-tallet var det stor entusiasme for å vaksinere seg, for alle kjente noen som satt i rullestol eller fikk andre varige mèn etter polio. Vaksinen som kom var gjorde at man fikk antistoffer og ikke ble syk, sier Langeland.

Hun forteller at vaksinene mot sykdommer som polio, meslinger, stivkrampe og difteri er så godt som hundre prosent effektive.

– Hva er egentlig en vaksine?

– En vaksine er noe som ligner en bakterie eller et virus som vi gir til en pasient slik at personen danner antistoffer. Disse antistoffene gjør at vi ikke blir syke om vi skulle bli smittet av denne sykdommen senere, sier forskeren.

Mens det finnes mange effektive vaksiner som beskytter så godt som alle som tar dem seg er det annerledes med for eksempel influensa.

– Siden influensaviruset endrer seg over tid lages det ny vaksine hvert år. De er også langt fra så treffsikre som polio- eller meslingevaksinen, sier hun.

Mindre tillit til vaksine

En stor bekymring for forskeren er at tilliten til vaksinering ser ut til å ha avtatt noe i befolkningen. Hun er sikker på at det har med erfaringene fra svineinfluensavaksinen i 2009.

– Man ville produsere store mengder vaksine på kort tid, og det kan ha vært et tilsetningsstoff i vaksinen som gjorde at noen utviklet narkolepsi, som er en alvorlig bivirkning, sier Langeland.

Omkring 2.2 millioner nordmenn vaksinerte seg mot svineinfluensaen og ifølge Legemiddelverket meldte 1485 personer om bivirkninger.

FORSKER: Professor Nina Langeland Foto: UiB

Hun mener erfaringene fra den gangen gjør at man må være ekstra sikre på at en koronavaksine er trygg.

– Vi tåler ikke mange bivirkninger av en ny vaksine. Da blir folk skeptiske til vaksiner generelt. Da vil man kanskje ikke lenger vaksinere barna sine mot meslinger, polio, stivkrampe eller andre nærmest utryddede sykdommer, og da har man tapt, sier Nina Langeland.

Svineinfluensavaksinen var en vekker

Hun forteller at erfaringene fra svineinfluensavaksinen var en vekker for alle vaksineentusiaster.

– Ja. Det var det i hvert fall for meg. Man skal ikke tulle med tilliten til folk. Vi må vite at vaksinen som kommer ikke gir hyppige, alvorlige bivirkninger og så må det veies opp mot hvor effektiv den er sier forskeren.