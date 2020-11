KFUM-spissen ble linket til iransk storklubb. Da brøt galskapen løs

David Tavakoli lever i utgangspunktet et ganske normalt liv i Oslo. Han er spiss for 1. divisjonsklubben KFUM på deltid, og jobber på heltid som salgssjef i Gjensidige.

Selv om han har banket inn åtte mål i OBOS-ligaen i år, må det være lov å si at oppmerksomheten normalt sett ikke er den aller største, men for noen få uker ble det snudd opp-ned på fullstendig.

– Plutselig ble jeg oppringt av noen iranske agenter og mellom-menn. Først tenkte jeg at det bare var noe «ræl», men så skjønte jeg kjapt at det faktisk kunne være noe seriøse greier, forteller David Tavakoli til TV 2.

Han ofret det ikke mange tankene til å begynne med, men plutselig haddet det lekket ut i Iran at storklubben Tractor S.C var i dialog med KFUM-spissen.

Da tok det fullstendig av.

Falsk Instagram-konto med over 50.000 følgere

– Pågangen på min egen Instagram-konto var jo så stor at den ble rapportert inn og stengt ned. I stedet har noen, som jeg ikke vet hvem er, opprettet forskjellige Instagram-kontoer som utgir seg for å være meg. De har plutselig fått over 40.000 følgere (den ene har nå 53.000 følgere, journ. anm.). Der har de fått tak i personlige bilder og alt mulig, forteller David Tavakoli.

Han forteller at han selv har blitt kontaktet i alle sosiale medier han er til stede på.

– De tar jo kontakt til alle døgnets tider, men det er ikke bare meg de kontakter. De har klart å finne kontaktinfo på familie, medspillere i KFUM og overalt ellers hvor jeg kjenner folk fordi de skal overtale meg til å komme til klubben deres, forteller Tavakoli.

Han legger ikke skjul på at det hele har opplevdes som surrealistisk.

Også KFUMs egen Instagram-profil har fått merke pågangen fra Iran. En vanlig kampoppdatering mot Åsane, har for eksempel fått 283 kommentarer, der det helt åpenbart handler om at folk fra Iran ønsker seg et ja fra Tavakoli.

– Det har kokt greit. Det har jo vært meldinger i hytt og pine, oppsummerer Tavakoli.

Ville tjent flere årslønner på åtte måneder

I denne omgang ble det aldri noen overgang til Iran for Tavakoli, som selv har iransk far. Timingen var rett og slett ikke riktig denne gang.

– Litt på grunn av korona og litt på grunn av den generelle situasjonen i Iran, så ble det ikke noe av det i denne omgang. Jeg må ta hensyn til slike ting, sier David Tavakoli.

Situasjonen i Iran er anspent, og Utenriksdepartementet fraråder for eksempel reiser til Iran som ikke er strengt nødvendige.

– Det er selvfølgelig kjipt at det ikke gikk an å få det til nå. Det kunne vært en fin mulighet og et fint eventyr. Hvis du i tillegg tenker på at det er et VM der om ett og et halvt år, så går det jo an å drømme seg bort, forteller KFUM-spissen.

Tractor S.C er dessuten en klubb med enorm interesse. Ifølge Wikipedia hadde klubben i 2018-2019 et publikumssnitt på 47,055 på hjemmekampene sine.

Lønnsmessig kunne han nok også tjent hakket bedre enn han gjør som KFUM-spiss. Han ble forespeilet summer som var syvsifret.

– Jeg tror nok jeg måttet spilt for KFUM og jobbet i Gjensidige i to-tre år for å kunne tjene det de ville gi meg på åtte måneder, sier Tavakoli.

– Har du gitt opp håpet?

– Muligheten ligger nok der, men foreløpig blir det ingenting av. Så får vi se hva som skjer framover, sier den ettertraktede KFUM-spissen.