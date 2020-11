Koronadødsfall i Finnmark

Porsanger kommune opplyser i en pressemelding om at en person har mistet livet med koronaviruset som dødsårsak.

Porsanger kommune skriver i en pressemelding mandag at den avdøde var inneliggende ved Porsanger helsetun. Personen var innbygger i Porsanger kommune.

Kommunen skriver at personen døde søndag 08. november, og at den stadfestede dødsårsaken var covid-19-infeksjon.

Sender varme tanker

– Av hensyn til personvern og pårørende gis ikke ytterliggere informasjon om kjønn og alder. De pårørende er informert og innforstått med pressemeldingen, skriver kommunen.

Det er dermed ikke kjent hvor gammel personen som døde var.

Fungerende ordfører i Porsanger, Sylvi Josefine Johnsen, skriver at hun sender sine varmeste tanker til de etterlatte og kondolerer.

Lørdag den 07. november skrev Porsanger kommune på sine hjemmesider at to personer hadde testet positivt for koronaviruset i kommunen. Den ene av disse var ansatt ved sykeavdelingen. Om den ansatte jobbet ved Porsanger helsetun fremgår ikke i skrivet fra kommunen.

287 koronadødsfall totalt

Dødsfallet er det 287 koronarelaterte dødsfallet i Norge. Forrige uke ble det meldt om fem nye koronadødsfall her til lands.

Over halvparten av de som har dødd med koronasmitte er personer over 80 år.

Totalt er det registrert 24.729 smittetilfeller her i landet.