Deila kritisk til formatet: – Galskap

Ronny Deila (45) har tatt New York City til MLS-sluttspillet etter en meget sterk høst, men den norske treneren mener det er en merkelig måte å avgjøre sesongen på.

Ronny Deila fikk ingen god start som New York City-trener, men etter koronapausen har telemarkingen virkelig fått sving på sakene.

Søndag kveld avsluttet New York City grunnspillet i MLS med 4-3-seier over Chicago Fire og femteplass på tabellen.

– Vi er blitt et av topplagene. Vi har 11-3-3 på de siste 17 kampene og vi har fire seirer på rad. Det er en tydelig beskjed om at vi kan slå alle, sier Deila på pressekonferansen etter søndagens seier.

– Jeg er stolt av guttene. De presterer bedre for hver dag som går, og vi tar med oss selvtillit inn i playoffen. Vi må holde på momentumet og gjøre det samme vi har gjort hele tiden, sier Deila.

Sluttspillet åpner borte mot Orlando City senere denne måneden. Det blir vinn eller forsvinn. Merkelig, mener Deila.

– Skal du ha min mening om playoff, som skal være det viktigste i løpet av sesongen, så er det galskap at det er én kamp. I basketball og ishockey spiller lagene sju ganger mot hverandre, mens vi spiller én kamp, enten hjemme eller borte. Det er vinn eller forsvinn. At det skal være avgjørende i løpet av en sesong det normalt er 34 kamper (23 i år), er veldig, veldig merkelig. Det er ikke mitt ansvar. Det blir som å spille cup, sier Deila.

Også forrige sesong var det enkle kamper i sluttspillet.

Ronny Deila forlot jobben som Vålerenga-trener i januar for å ta over New York Red Bulls. Han har tidligere ledet både Strømsgodset og Celtic.

Jakob Glesnes og Philadelphia Union slo New England Revolution 2-0 og sikret klubbens første grunnserietrofé i MLS søndag kveld.