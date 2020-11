Historisk utfordrende – slik blir de første dagene i Det hvite hus

Kun dager etter at de holdt sine seierstaler er Joe Biden og Kamala Harris i gang med det omfattende arbeidet som venter dem.

Natt til søndag gikk den nyvalgte presidenten Joe Biden og hans visepresident Kamala Harris ut på scenen i Wilmington i Delaware til øredøvende jubel.

Etter en intens og til tider skitten valgkamp, etterfulgt av intense døgn med stemmetelling var det omsider klart. Donald Trump er ferdig i Det hvite hus.

Historisk utfordrende

Men når Trump offisielt går av 20. januar 2021, etterlater han seg et land midt i en gigantisk koronakrise og store økonomiske utfordringer.

Biden og Harris får dermed ikke en lett start. TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen kaller overtakelsen en av de mest utfordrende overtakelsene i historien.

– Det blir kjempetøft, og de kan ikke kaste bort et sekund. Derfor er de allerede godt i gang. Biden vet innerst inne at han bare har én periode, han må gjøre mest mulig, raskest mulig, sier Bergesen.

Den påtroppende presidenten og visepresidenten lanserte derfor nylig nettsiden buildbackbetter.com, hvor de legger frem en plan for hvordan de skal overta makten fra den sittende presidenten.

Fire punkter

Noe av det første Biden vil gjøre når han inntar det ovale kontor i Det hvite hus, er å sende et brev til FN for å erklære at USA igjen vil ta del i den globale innsatsen mot klimautfordringene, og melde landet tilbake i Paris-avtalen, som Trump trakk USA ut av.

Det skriver The New York Times.

Videre listes det opp fire hovedpunkter som Biden/Harris-administrasjonen vil ha et særlig fokus på i de første dagene:

* Stable en demokratisk administrasjon etter fire år med Trump-styre

* Covid-19-krisen

* Gjenoppbygge økonomien

* Raseutfordringene

– Det er ikke veldig overraskende, og veldig i tråd med det vi har sett før, og i tråd med hva Obama og Biden gjorde for fire år siden. Men han må vise vilje til å gjøre ting på en annen måte. USA er et helt annet land nå enn for fire år siden. Som visepresident møtte han finanskrisen, nå møter han koronakrisen, så sånn sett er Biden vant til krisesituasjoner, sier Bergesen.

VALGKAMP: Joe Biden lytter til Kamala Harris snakke under ett valgkamparrangement i Phoenix tilbake i oktober.

– Allerede ødelagt

Det er den pågående koronakrisen i USA som blir sett på som det aller viktigste Biden må angripe i sine første dager som verdens mektigste mann.

USA har de siste fem dagene hatt over 100.000 nye smittetilfeller. Totalt har landet passert over 10 millioner smittede. USA har også flest koronarelaterte dødsfall i verden med 243.257 døde.

Biden har derfor lovet at han allerede dag én aktivt skal konfrontere pandemien ved å nedsette en nasjonal sjef og etablere et pandemistyre.

– Koronakrisen har ikke bare vært med å ødelegge USA, men den har vist hvordan USA allerede var ødelagt, og at folkehelse i USA aldri har vært bra. I Norge kan vi kjapt, enkelt og bra få en gratis koronatest, mens det er helt motsatt i USA, sier Bergesen og legger til:

UTFORDRENDE: USA-kommentator Eirik Bergesen tror Joe Biden og Kamala Harris får en utfordrende start i Det hvite hus. Foto: Ingvil Teige Stiegler

– Å få på plass en bedre og mer universell folkehelsehjelp er å forvente at Biden vil prøve på. Sånn sett er korona en perfekt anledning til å få til det, fordi det viser at det er behov det.

Videre har Biden lovet å kjempe kampen mot hjemløshet og omplassere flere flyktninger som flykter fra krig. Demokraten har også gitt lovnader om å fjerne Trumps innreiseforbud mot de fleste muslimske land, og gjenoppbygge tilliten til USAs nærmeste allierte.